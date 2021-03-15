Ралли на сырьевых рынках остается под угрозой из-за роста доходности американских облигаций - Saxo Bank

Ралли на сырьевых рынках, наблюдавшееся в последние месяцы, остается под угрозой из-за роста доходности американских облигаций, который ведет к снижению рисковых настроений и укреплению доллара США, говорится в комментарии глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Волатильность на рынке существенно повышена. Сырьевой индекс Bloomberg за неделю остался почти без изменений и находится около максимума за 2,5 года. Вместе с рекордным объемом длинных позиций у фондов это создает, несмотря на благоприятную фундаментальную обстановку, риск перехода к консолидации. Большинство металлов колебались вслед за изменениями доллара США и доходностей облигаций. Принятие в США пакета стимулирующих мер поддержало медь, несмотря на признаки расширения рынка, особенно в Китае, где биржевые запасы начали свой сезонный рост, хоть и с многомесячного минимума", - отмечает Хансен.

Цены на платину поднялись, когда Всемирный совет по инвестициям в платину объявил, что в 2020г возник наибольший за всю историю наблюдений дефицит, а в 2021-м годовой дефицит ожидается третий раз подряд.

"Золото и серебро остаются под давлением американского доллара и рынка облигаций, где доходности снова выросли в ответ на принятие в США пакета стимулирующих мер на 1,9 трлн долларов, - подчеркивает эксперт банка. - С одной стороны, эти меры поддержат экономику, но с другой повысят инфляционные риски; впрочем, пока в США вышли слабые данные ИПЦ. Мы сохраняем позитивный прогноз, так как считаем, что инфляция со временем превысит нынешние ожидания рынка. До тех пор, однако, вероятно снижение, особенно если доходность 10-летних казначейских облигаций США вырастет с текущих 1,6% до 2%. Пока что золото остается в нисходящем тренде; ключевая область поддержки между 1670 и 1680 долл. США за унцию, но потенциальные покупатели не торопятся устанавливать длинные позиции, пока оно не вернется к 1765 долл. за унцию - уровню, за пробоем которого последовал спад".

Нефть на прошлой неделе торговалась без существенных изменений, рынок, по мнению аналитика Saxo Bank, пока не может взять направление. Ближе к началу прошлой недели неудачная атака на саудовский нефтяной терминал вывела марку Brent выше 70 долл. США за баррель, но последовавшая 7-процентная коррекция заставляет подозревать, что рынок уже исчерпал свой потенциал. Несмотря на новые меры поддержки экономики в США и некоторый рост потребления топлива в мире, рынку требуется устойчивое восстановление спроса на топливо, чтобы оправдать текущие цены, полагает Хансен.

Еженедельный отчет Управления энергетической информации США показал, что запасы бензина снова существенно снизились - автомобилисты стали больше ездить. Учитывая предстоящее снятие карантинных мер и летний сезон путешествий, нефтепереработчикам в ближайшие месяцы придется постараться, а цены на бензин наверняка будут всё это время повышенными, считает эксперт.

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