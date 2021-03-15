Сохраняющееся влияние проинфляционных рисков может вынудить ЦБ РФ поднять ставку 19 марта - ITI Capital

Сохраняющееся влияние проинфляционных рисков может вынудить ЦБ РФ поднять ставку на заседании 19 марта, говорится в комментарии ITI Capital.

19 марта, в пятницу, состоится второе в этом году заседание ЦБ России по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП). Все больше участников рынка начинают закладывать в свои прогнозы более резкую траекторию повышения ключевой ставки и даже не исключают, что первый шаг в этом направлении будет сделан уже на ближайшем заседании.

"Обращает на себя внимание резкий рост доходности ОФЗ на ближнем участке кривой (до трех лет), уже отражающий повышение ставки вплоть до 5%, или на 75 б.п. от текущего уровня, - указывают эксперты инвесткомпании Ольга Николаева и Искандер Луцко. - Риторика ведущих представителей регулятора также стала заметно жестче в последние недели. Не исключается, что нормализация монетарных условий (то есть переход к диапазону 5-6%) произойдет уже в текущем году, хотя еще в начале года регулятор планировал сохранять стимулирующие меры вплоть до 2022 г".

Мировые ЦБ также начинают активно готовиться к эре повышения ставок. Бразилия может вслед за Турцией ужесточить монетарную политику уже в среду, 17 марта. В Бразилии схожие темпы роста инфляции (5,2% г/г, как в России, но растущий уровень заболеваемости). До окончания заседания российского регулятора на этой неделе свои решения о ставке объявят ЦБ Англии, Японии, Норвегии, Бразилии, Индонезии, Тайваня и самое главное - ФРС США (16-17 марта 2021г), заседание американского Центробанка привлечет к себе максимальное внимание участников рынка ввиду наблюдающегося в последнее время роста доходности длинных казначейских облигаций (КО) США .

"Наш базовый прогноз предполагает как минимум два шага повышения ключевой ставки до конца года, что будет соответствовать ее значению на уровне 4,75%, - отмечают Николаева и Луцко. - Что же касается ближайшего заседания, то мы оцениваем вероятность ужесточения как 50/50. На наш взгляд, данное решение, скорее всего, будет принято на опорном заседании регулятора, намеченном на 23 апреля. Ниже мы приводим наши основные доводы в пользу такого шага".

Что может вынудить ЦБ поднять ставку уже в ближайшие дни, и почти наверняка заставит это сделать на заседании 23 апреля? Эксперты ITI Capital полагают, что это продолжающееся влияние проинфляционных рисков.

"Значения годовой инфляции в России продолжает увеличиваться, что, по мнению регулятора, связано как с сохраняющимся давлением со стороны издержек, так и увеличением потребительского спроса. Еженедельная инфляция уже давно не опускалась ниже 0,2%. В результате, по состоянию на 9 марта, годовой показатель инфляции достиг 5,8%. При сохранении текущих трендов пик инфляции к концу марта должен приблизиться примерно к 5,9-6%, что значительно выступает за пределы прогнозного диапазона ЦБ на текущий год (3,7-4,2%). Банк России теперь не исключает, что возвращение к целевому уровню в 4% может задержаться до начала 2022 г. Среди аналогов на развивающихся рынках Россия является одним из "антирекордсменов" по росту индекса потребительских цен. Поэтому даже несмотря на то, что рублевая ключевая ставка является одной из самых высоких во вселенной развивающихся рынков (EM), реальная ставка уже давно пребывает в отрицательной зоне, что не согласуется с заявленной стратегией Банка России", - пишут Николаева и Луцко.

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