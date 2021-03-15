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15 марта 2021 года 12:00

Рынок акций РФ на этой неделе продолжит рост в ожидании нового притока ликвидности - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 15 марта. Рынок акций РФ на текущей неделе сохранит волатильность с дальнейшими попытками роста в ожидании поступления новой ликвидности на рынки, фактором сдерживания для "быков" может выступить рост доходности американских 10-летних UST, которая вновь превысила 1,6% годовых. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3500-3620 пунктов, для индекса РТС - 1500-1600 пунктов, полагают аналитики.

Рынок акций РФ на минувшей короткой торговой неделе вырос вслед за мировыми площадками и нефтью на оптимизме по поводу принятия в США пакета экономических стимулов объемом $1,9 трлн, поддержку также оказывал сохраняющийся спрос на российские активы со стороны нерезидентов. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3500 пунктов и обновил исторический максимум, зафиксированный ранее в январе.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 4 по 10 марта составил $110 млн по сравнению с $200 млн неделей ранее (18 недель притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $40 млн, тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась о притоке $20 млн (худший результат с октября 2020 года).

В период с 9 по 12 марта индекс МосБиржи вырос на 3,7% и составил 3539,5 пункта, индекс РТС прибавил 5% и достиг 1519,5 пункта на фоне снижения доллара до 73,38 руб./$1 (-0,82 рубля) и просевшей майской нефти Brent до $69,27 за баррель (-0,6%).

Рынок акций РФ во вторник, 9 марта, вырос вслед за мировыми фондовыми площадками после известий о принятии Сенатом США пакета мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн, а также на фоне высокой нефти; индекс МосБиржи поднялся в район 3480 пунктов во главе с бумагами нефтяников и Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,4%).

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что принятые в Сенате меры поддержки будут способствовать "очень сильному восстановлению экономики", при этом она также поддержала ФРС, отметив, что предлагаемые меры не вызовут значительной инфляции. Нефть Brent поднималась в начале недели выше $71 за баррель, после чего во вторник скорректировалась в район $68,1 за баррель.

В среду рынок акций протестировал рубеж 3500 пунктов по индексу МосБиржи на подъеме вслед за мировыми площадками, после чего скорректировался вниз в район 3460 пунктов в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на дальнейшие попытки роста внешних рынков в ожидании финального согласования пакета стимулов в США объемом $1,9 трлн.

В среду "Норникель" (MOEX: GMKN) (+1,1%) сообщил о полном погашении 146 млрд рублей ущерба от разлива дизтоплива в прошлом году на норильской ТЭЦ. На "Мосбирже" началась торговля GDR розничной сети Fix Price (MOEX: FIXP), также торги этими инструментами стартовали на Лондонской фондовой бирже. По итогам первых торгов цена GDR Fix Price просела на 1,2% к цене размещения (725,7 рубля).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс СPI) в феврале выросли на 0,4% к январю и на 1,7% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Нефть Brent просела в район $67,3 за баррель на фоне статистики о росте запасов нефти в США.

В четверг рынок акций завершил торги ростом вслед за мировыми площадками после известий, что Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс МосБиржи впервые в истории завершил сессию выше рубежа 3500 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+5,5%).

ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо не стал менять ставки (базовая ставка осталась на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,5%) и объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. Между тем регулятор сообщил, что существенно ускорит выкуп активов в рамках PEPP в ближайшем квартале по сравнению с первыми месяцами текущего года, при этом продолжит выкуп как минимум до конца марта 2022 года. Нефть Brent отскочила выше $69 за баррель.

ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн б/с, а не до 96,05 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн б/с, на 100 тыс. б/с больше, чем полагали аналитики в феврале. С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

Акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,1%) просели после известий, что диапазон цен в рамках вторичного размещения бумаг будет ниже рынка и составит 725-740 рублей за акцию.

В пятницу рынок акций продолжил рост вслед за мировыми площадками после известий о подписании президентом США нового пакета мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, понявшись в район 3540 пунктов. Нефть Brent консолидировалась в районе $69,3 за баррель.

Продолжилось снижение акций "М.Видео" (-4%, до 726,6 рубля) на фоне известий, что SPO ритейлера прошло по нижней границе ценового диапазона 725-740 руб. за акцию - группа "Сафмар" (MOEX: SFIN) Михаила Гуцериева продала 13,5% компании (24 млн 279 тыс. 174 акций), увеличив тем самым free float до 24%. Совет директоров "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+30%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды по результатам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию на общую сумму почти 10 млрд рублей.

В период с 9 по 12 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" (MOEX: MOEX), лучше рынка выглядели бумаги "Трубной металлургической компании" (+34%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+17%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+14%); хуже рынка оказались акции "М.Видео" (-11%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2%).


Опубликовано: /Финмаркет/
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