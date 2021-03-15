Закрепление цены нефти выше $70/барр. в понедельник маловероятно - ПСБ

Закрепление котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель в понедельник маловероятно, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Цена на нефть марки Brent в понедельник утром остается на повышенных уровнях около $70 за баррель, констатирует аналитик ПСБ. "Поддержкой выступают сильные результаты по экономике Китая. Так, промпроизводство и розничная торговля в первые два месяца года резко выросли, превзойдя ожидания. Тем не менее мы считаем, что данные несколько искажены из-за очень низкой базы прошлого года, поэтому не могут в полной мере быть оценкой реального восстановления экономики Китая", - отмечает Крылова.

Статистика по буровым в США показала снижение на 1 единицу - до 402 штук - впервые с ноября. "Тем не менее, учитывая рост буровых на протяжении последних 7 месяцев мы ждем в ближайший месяц отражения этого факта в росте добычи нефти в США", - указывает эксперт банка.

"Позитивная статистика по Китаю в понедельник поддержит цены на нефть, но так как за ней все же стоит эффект низкой базы, мы полагаем, что импульс к росту будет невысокий и не ожидаем закрепления котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель, скорее вероятны колебания в зоне $69-70 за баррель", - пишет Крылова в комментарии ПСБ.

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