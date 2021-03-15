Нефтяной рынок, скорее всего, сохранит оптимизм в ближайшие дни - BCS Express

Нефтяной рынок, скорее всего, сохранит оптимизм в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express.

Фьючерсы на нефть марки Brent остаются в рамках восходящего тренда пятый месяц подряд, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. После внушительного роста котировки оказались на уровнях, которые еще в начале текущего года казались недостижимыми, отмечает он.

"В свете рыночной конъюнктуры открывается широкое пространство для увеличения добычи нефтепроизводителями, не входящими в ОПЕК+. Это будет сдерживать рост на средне- и долгосрочном горизонте. Ожидаемое снижение цен отражается в глубокой бэквордации фьючерсной кривой. Контракты с поставкой через год торгуются на $6,6 ниже ближнего фьючерса - максимальный дисконт почти за 7 лет. В то же время в ближайшие дни оптимизм может сохраняться. При повторном закреплении выше $70 за баррель может открыться дорога в сторону следующего технического ориентира в районе $73,2 за баррель", - указывает Галактионов.

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