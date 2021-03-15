Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 87,5-89,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российский рубль демонстрировал разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на мировом рынке. Американская валюта укрепляется на фоне роста доходностей трежерис (10-летние гособлигации в пятницу вновь показали доходность на уровне 1,61% после принятия в США пакета стимулов для экономики на 1,9 трлн долларов). ОПЕК+ улучшила прогноз по восстановлению спроса на сырье в 2021 году на 200 тысяч баррелей в сутки - средний объем должен составить 96,27 млн баррелей в день вместо прогнозируемого ранее порога 96,05 млн баррелей в сутки", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39% и составила 69,36 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,38% и составила 65,77 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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