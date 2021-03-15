Доходности ОФЗ могут повыситься в понедельник - Sber CIB

Доходности ОФЗ могут повыситься в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рост доходности казначейских облигаций США до локальных максимумов создает в понедельник негативный фон для локального азиатского госдолга и рублёвых ставок. Доходности ОФЗ могут вырасти в случае дальнейшего повышения доходности американских гособлигаций, отмечают в Sber CIB.

Если в течение торгов в понедельник котировки нефти марки Brent превысят $70,1 за баррель, возможен рост до $71,4, считают аналитики инвестбанка.

Рынок ждёт хорошей макростатистики из США на фоне улучшения погоды и эпидемической ситуации за последние недели, что создает условия для дальнейшего умеренного роста доходности американских гособлигаций. Евро может снизиться до $1,19, а рубль - до 73,6 руб./$1, полагают эксперты Sber CIB.

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