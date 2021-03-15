Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3550 пунктов в понедельник - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3550 пунктов в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Сохраняющиеся высокими цены на нефть способствуют дальнейшему росту рынка несмотря на невнятность настроений на глобальных рынках. Поддержку в понедельник способна оказать, по нашему мнению, и финансовая отчетность "Магнита". Мы полагаем, что индекс Мосбиржи постарается продвинуться к отметке 3550 пунктов в понедельник", - пишет эксперт ПСБ.

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