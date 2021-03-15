Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, будет в диапазоне 6,65-6,85% на текущей неделе - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ на текущей неделе, скорее всего, будет в диапазоне 6,65-6,85% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ в пятницу сместилась вверх на 4 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,77% годовых (+12 б.п. за неделю), констатирует эксперт ПСБ.

Снижение цен российских облигаций проходило вместе с остальными ЕМ на фоне роста доходности UST - 10 до 1,63% годовых (+9 б. п.). Инвесторы отыгрывали принятие нового пакета бюджетных стимулов США на $1,9 трлн, оптимизм после заседания ЕЦБ довольно быстро сошёл на нет.

"На текущей неделе предстоят заседания ФРС и ЦБР. Риторика регуляторов может повлиять на динамику российского рынка облигаций. Для 10-летних ОФЗ на неделе актуальным видим диапазон доходности 6,65 - 6,85% годовых", - указывает Монастыршин.

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