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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, будет в диапазоне 6,65-6,85% на текущей неделе - ПСБ
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15 марта 2021 года 09:53

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, будет в диапазоне 6,65-6,85% на текущей неделе - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ на текущей неделе, скорее всего, будет в диапазоне 6,65-6,85% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ в пятницу сместилась вверх на 4 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,77% годовых (+12 б.п. за неделю), констатирует эксперт ПСБ.

Снижение цен российских облигаций проходило вместе с остальными ЕМ на фоне роста доходности UST - 10 до 1,63% годовых (+9 б. п.). Инвесторы отыгрывали принятие нового пакета бюджетных стимулов США на $1,9 трлн, оптимизм после заседания ЕЦБ довольно быстро сошёл на нет.

"На текущей неделе предстоят заседания ФРС и ЦБР. Риторика регуляторов может повлиять на динамику российского рынка облигаций. Для 10-летних ОФЗ на неделе актуальным видим диапазон доходности 6,65 - 6,85% годовых", - указывает Монастыршин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ


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