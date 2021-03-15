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15 марта 2021 года 09:46

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в пятницу достигли рекордных максимумов второй день подряд, в то время как Nasdaq снизился. Поддержку рынку оказало утверждение президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Помимо этого, предварительные данные Мичиганского университета в пятницу показали скачок индекса потребительского доверия в США в марте до 83 пунктов с 76,8 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года благодаря росту числа вакцинированных от коронавируса и надеждам на новые меры поддержки экономики.

В то же время, давление на акции технологических компаний оказало возобновление роста доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу поднялась до 1,629% годовых с 1,538% годовых днем ранее.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не демонстрируют единой динамики на ожиданиях заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн. Японский индекс Nikkei 225 по итогам дня вырос на 0,15%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК опустился на 1,01%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,28%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 МСК опустился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,09%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник благодаря сильным статданным из Китая, усиливающим оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители. Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Так, объем производства в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи - на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов. Согласно данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки. При этом спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.

На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $69,56 за баррель, что на 0,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,6% - до $69,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $66 за баррель, что на 0,59% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на 0,6% - до $65,61 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,568 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,906 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 марта вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 720,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1,75%), "РЖД-001P-16R" (+0,3%) и "АФК Система-1Р-13" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,93%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,26%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Талан-финанс" 15 марта проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 10,5-11,0% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,92-11,46% годовых. Ставка 1-го купона будет установлена при размещении облигаций, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Бумаги имеют квартальные купоны. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) ориентировочно в конце марта начнет размещение социальных облигаций серии 001Р-18 со сроком обращения 3 года объемом 4,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Ранее корпоративные эмитенты не выходили на внутренний долговой рынок с выпусками "социальных" облигаций.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов. Купоны полугодовые.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило на 31 марта очередные оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 24 марта 2021 года до 30 марта 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 745 тыс. штук, серии 002Р-02 - до 156 тыс. 144 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 с последующим досрочным погашением выкупленного объема. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале прошлого года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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