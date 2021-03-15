Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание, что в середине текущей недели ФРС США примет решение по денежно-кредитной политике, а в пятницу пройдёт заседание Банка России по ключевой ставке, по итогам которого состоится пресс-конференция его главы Эльвиры Набиуллиной. Стоит также обратить внимание, по мнению экспертов инвестбанка, на отчетность "РУСАЛа" - менеджмент компании в ходе телефонной конференции, скорее всего, представит прогнозы по балансу спроса и предложения на рынке алюминия.

15 марта:

- Отчётность "Магнита" и "Русагро" за четвертый квартал 2020 года по МСФО, брифинг "Детского мира" для инвесторов;

- Данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае за февраль.

16 марта:

- Отчётность "Энел Россия" за четвертый квартал 2020 года по МСФО;

- Данные по промпроизводству и розничным продажам в США за февраль;

- Статистика по промпроизводству в России за февраль;

- Индекс экономических ожиданий в Германии за март от ZEW.

17 марта:

- Отчётность "РУСАЛа" за 2020 год по МСФО;

- Заседание ФРС США и пресс-конференция её председателя Джерома Пауэлла;

- Данные по рынку жилья в США за февраль;

- Ежемесячный обзор Международного энергетического агентства по рынку нефти;

- Данные по инфляции в России за февраль.

18 марта:

- Наблюдательный совет Сбербанка обсудит дивиденды за 2020 год;

- "День инвестора" "Ленты", отчётность Headhunter и Московского кредитного банка за 4К20 по МСФО;

- Заседания центральных банков Великобритании, Норвегии, Индонезии, Тайваня, Египта, Турции;

- Официальная встреча американских и китайских дипломатов.

19 марта:

- Отчётность X5 Retail Group за 4К20 по МСФО;

- Заседание Банка России, пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной;

- Инфляция в Японии за февраль;

- Статистика по розничным продажам и занятости в России за февраль.

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