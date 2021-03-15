Рубль, вероятно, останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в понедельник- ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Поводом к покупкам в национальной валюте в понедельник выступит ситуация на рынке энергоносителей, где после некоторого снижения в пятницу ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует позитивную динамику, вновь предпринимая попытки преодолеть отметку $70 за баррель, полагает эксперт ПСБ. При этом, отмечает Зварич, умеренное ослабление валют развивающихся стран сдержит рост рубля.

"Ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, что в ходе торгов позволит паре доллар/рубль удержать позиции в диапазоне 73-73,5 руб./$1. Отметим, что в рамках предстоящей недели видим риски усиления давления на национальную валюту, что может привести к выходу доллара в верхнюю половину диапазона 73-75 руб./$1, в котором от движется с декабря прошлого года", - пишет аналитик ПСБ.

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