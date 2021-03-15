15 марта 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: продолжение роста
Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России в понедельник с возможным переходом к консолидации.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что отечественный рынок акций попытается продолжить рост в понедельник".
BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи в качестве следующих технических целей выделяю область 3600–3620 пунктов, то есть на 2% выше текущих значений. Внешний фон в понедельник утром располагает к умеренному подъему на открытии".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3545-3560 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3510 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Сохраняющиеся высокими цены на нефть способствуют дальнейшему росту рынка несмотря на невнятность настроений на глобальных рынках. Поддержку сегодня способна оказать, по нашему мнению, и финотчетность "Магнита". Мы полагаем, что индекс Мосбиржи в понедельник постарается продвинуться к отметке 3550 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций откроется в районе предыдущего закрытия, быть может, небольшим ростом. Но внешний фон пока не располагает к продолжению покупок. Советуем занять выжидательную позицию. Пока все надежды на продолжение роста индекса Мосбиржи на этой неделе мы связываем с американским рынком. Похоже, что он начал формировать новую восходящую волну, но для подтверждения этого фондовым индексам США неплохо бы обновить исторические максимумы".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
16 марта 2021 года 09:20
Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, нейтрально, говорится в комментарии инвесткомпании "Алор Брокер".
"Перед нашим открытием внешний фон опять нейтральный. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом продолжает показывать намерение скорректироваться нефть, которая... читать дальше
.
16 марта 2021 года 09:00
Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ во вторник на смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы и уже на вечерней сессии поднялся к отметке 3600 пунктов. Ранее в качестве ближайшего ориентира как раз... читать дальше
.
16 марта 2021 года 08:38
Москва. 16 марта. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних факторов - с одной стороны, на курс нацвалюты давит снижающаяся в рамках коррекции нефть, а с другой стороны - поддержку оказывает сохраняющийся "спрос на риск", что выражается в росте мировых фондовых индексов. читать дальше
.
15 марта 2021 года 19:48
Москва. 15 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на внешних рынках. читать дальше
.
15 марта 2021 года 19:16
Москва. 15 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за выросшими внешними фондовыми площадками после утверждения президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (Brent ушла в район $68 с утренних $70 за баррель); индекс МосБиржи обновил максимум во главе с бумагами "Русала". читать дальше
.
15 марта 2021 года 19:16
Котировки нефти попытаются закрепиться выше $70 за баррель Brent в ближайшей перспективе, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.
"К вечеру понедельника в котировках нефти наметилась фиксация прибыли после достижения значений выше $69 за баррель Brent в начале торгов.... читать дальше
.
15 марта 2021 года 19:00
Москва. 15 марта. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали плавный рост благодаря наметившейся локальной стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); остальные бумаги практически не изменились в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились в "длинном" сегменте и практически не изменились для "коротких" и среднесрочных бумаг. читать дальше
.
15 марта 2021 года 18:53
Корпоративные облигации смотрятся предпочтительнее ОФЗ из-за сохраняющегося потенциала собственного роста, особенно с учетом более высокого уровня доходности по сравнению с депозитами, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.
Эксперт напоминает, что... читать дальше
.
15 марта 2021 года 18:30
Рубль может отреагировать укреплением до 72 руб./$1 на риторику глав мировых ЦБ о смене денежно-кредитной политики на фоне роста инфляции, говорится в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.
"Валютная пара доллар/рубль на прошлой неделе снизилась на 1,2% - до 73,3 руб./$1, а в... читать дальше
.
15 марта 2021 года 18:03
Базовый прогноз предполагает снижение цены на нефть марки Brent до уровня $60 за баррель к концу 2021 года, говорится в комментарии руководителя аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анны Мориной.
"В марте-апреле на рынке нефти можно ожидать контролируемого дефицита,... читать дальше
.
15 марта 2021 года 17:45
Вероятность повышения Банком России ключевой ставки на заседании в пятницу, 19 марта 2021 года, высока, считают аналитики Sber CIB.
"В ближайшую пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Факторов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики несколько - это рост рыночных ставок... читать дальше
.
15 марта 2021 года 17:22
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.
Как говорится в его комментарии, выход из указанного диапазона возможен в случае значительных изменений в оценках российского геополитического риска... читать дальше
.
15 марта 2021 года 17:02
Курс рубля к доллару может достичь уровня 71-72 руб./$1 к середине текущего года при отсутствии новых существенных санкций, считает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.
"Если говорить о российской валюте, то благодаря бюджетному правилу рубль не... читать дальше
.
15 марта 2021 года 16:38
Возможен рост котировок акций Сбербанка к уровню 300 рублей за штуку в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
"С технической точки зрения, котировки обыкновенных акций Сбербанка расположены не так далеко от исторического максимума в 296,07 руб., который... читать дальше
.
15 марта 2021 года 16:13
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" по акциям "Совкомфлота" с прогнозной ценой 113 рублей за штуку и ожидаемой доходностью 22% к концу 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.
Крупнейшая судоходная группа компаний в России "Совкомфлот" представила в понедельник свои... читать дальше
.