Утренние прогнозы: продолжение роста

Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России в понедельник с возможным переходом к консолидации.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что отечественный рынок акций попытается продолжить рост в понедельник".

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи в качестве следующих технических целей выделяю область 3600–3620 пунктов, то есть на 2% выше текущих значений. Внешний фон в понедельник утром располагает к умеренному подъему на открытии".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3545-3560 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3510 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Сохраняющиеся высокими цены на нефть способствуют дальнейшему росту рынка несмотря на невнятность настроений на глобальных рынках. Поддержку сегодня способна оказать, по нашему мнению, и финотчетность "Магнита". Мы полагаем, что индекс Мосбиржи в понедельник постарается продвинуться к отметке 3550 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций откроется в районе предыдущего закрытия, быть может, небольшим ростом. Но внешний фон пока не располагает к продолжению покупок. Советуем занять выжидательную позицию. Пока все надежды на продолжение роста индекса Мосбиржи на этой неделе мы связываем с американским рынком. Похоже, что он начал формировать новую восходящую волну, но для подтверждения этого фондовым индексам США неплохо бы обновить исторические максимумы".