Brent подорожала до $69,69 за баррель

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в пятницу достигли рекордных максимумов второй день подряд, в то время как Nasdaq снизился.

При этом все три основных индикатора завершили неделю в "плюсе": Dow Jones прибавил 4,1%, S&P 500 - 2,6%, Nasdaq - 3,1%.

Поддержку рынку оказало утверждение президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

Помимо этого, предварительные данные Мичиганского университета в пятницу показали скачок индекса потребительского доверия в США в марте до 83 пунктов с 76,8 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года благодаря росту числа вакцинированных от коронавируса и надеждам на новые меры поддержки экономики.

В то же время, давление на акции технологических компаний оказало возобновление роста доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу поднялась до 1,629% с 1,538% днем ранее.

"Инвесторы переключились на циклические и стоимостные акции, которые могут расти по мере восстановления экономики, и многие из этих акций входят в Dow", - отмечает аналитик Ally Invest Линдси Белл, которую цитирует MarketWatch.

Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в феврале выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Повышение показателя совпало с ожиданиями аналитиков. Относительно февраля 2020 года индекс PPI поднялся на 2,8% при ожидавшемся росте на 2,7%. Подъем показателя стал максимальным с октября 2018 года.

Акции L Brands Inc. (SPB: LB) в пятницу подскочили в цене на 8,9%. Владелец бренда Victoria's Secret представил план погашения задолженности, а также объявил о новой программе обратного выкупа акций объемом $500 млн и о возобновлении выплаты дивидендов.

Стоимость акций AMC Entertainment Holdings Inc. выросла на 8,6%. Владелец сети кинотеатров планирует в ближайшую неделю возобновить работу всех кинотеатров в округе Лос-Анджелес. По состоянию на 5 марта, в США возобновили работу около 90% кинотеатров AMC.

Бумаги GameStop Corp. подорожали на 1,7%. Акции владельца сети магазинов видеоигр, подскочившие в цене в январе в результате действий индивидуальных инвесторов, завершили ростом третью неделю подряд, подорожав на минувшей неделе почти вдвое, отмечает Bloomberg. Поддержку акциям GameStop на прошлой неделе оказало сообщение о формировании комитета по стратегическому планированию и распределению капитала, который займется преобразованием компании в технологический бизнес.

Котировки акций Ulta Beauty Inc. (SPB: ULTA) упали на 8,5%. Ритейлер косметики в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль до $171,5 млн с $222,7 млн годом ранее. Продажи компании снизились до $2,2 млрд с $2,31 млрд.

Бумаги Poshmark Inc. подешевели на 19,9%. Американская онлайн-площадка для торговли секонд-хэндом в октябре-декабре увеличила выручку на 27% - до $69,32 млн. Показатель превзошел ожидания аналитиков. Однако Poshmark сообщила, что в текущем квартале ожидает выручку в диапазоне $75,5-77,5 млн, в то время как прогноз аналитиков предполагает показатель на уровне $79,2 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 293,05 пункта (0,9%) и составил 32778,64 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 4 пункта (0,1%) - до 3943,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 78,81 пункта (0,59%) и составил 13319,86 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не демонстрируют единой динамики на ожиданиях заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, пишет CNBC.

"Некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) могут решить, что ставки должны быть повышены раньше, чем ожидалось в декабре прошлого года", - считают аналитики ANZ.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 мск вырос на 0,16%.

Котировки акций японского интернет-ритейлера Rakuten Inc. подскочили на 22,7% после того, как в пятницу компания сообщила, что привлечет 242 млрд иен ($2,2 млрд) за счет продажи акций компаниям Japan Post Holdings Co., Tencent Holdings Ltd. и Walmart Inc. (SPB: WMT)

В число лидеров повышения котировок также входят акции транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+6,7%) и инжиниринговой Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. (+8%).

Наиболее заметно дешевеют бумаги производителя электроники Sharp Corp. (-6,4%) и сталелитейной Japan Steel Works Ltd. (-3,7%). Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. уменьшается на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 мск опустился на 1,01%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,28%.

Экономическая активность в Китае в январе-феврале 2021 года резко выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19.

Объем промпроизводства в первые два месяца текущего года был на 35,1% выше, чем в январе-феврале прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 30%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет стоимость производителя электроники Xiaomi Corp. (+8,4%), девелопера China Resources Land Ltd. (+4,9%). Бумаги страховщика AIA Group Ltd. прибавляют в цене 2,8%, нефтяной CNOOC Ltd. - 3,1%.

Рыночная стоимость Tencent Holdings Ltd. уменьшается на 3,5%, Meituan - также на 3,5%, Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 мск опустился на 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшается на 1%, еще одного представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,5%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. дорожают на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,09%.

Поддержку индексу оказали сообщения о том, что Австралия и Сингапур обсуждают создание "туристического пузыря", который позволит возобновить поездки между двумя странами без требования соблюдать карантин. Акции авиакомпании Qantas Airways на этой новости подскочили в цене на 3,8%.

Помимо этого, данные Ассоциации индустрии жилья Австралии (HIA) показали рост продаж нового жилья в стране в феврале на 22,9% по сравнению с январем.

Котировки акций горнодобывающей Fortescue Metals Group Ltd. упали на 4,1%. Компания объявила, что планирует достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Стоимость Rio Tinto Ltd. и BHP Group Ltd. уменьшилась на 2,2% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в понедельник благодаря сильным статданным из Китая, усиливающим оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители.

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Так, объем производства в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи - на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $69,69 за баррель, что на $0,47 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,41 (0,6%) - до $69,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,12 за баррель, что на $0,51 (0,78%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на $0,41 (0,6%) - до $65,61 за баррель.

За неделю Brent подешевела на 0,2%, WTI - на 0,7%.

"Мы вновь видим, что улучшение перспектив спроса при сохраняющемся ограничении добычи нефти, особенно со стороны ОПЕК+, толкает рынок вверх", - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти.

Согласно данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки.

При этом, спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.