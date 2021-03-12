Цены евробондов РФ, пытавшиеся в течение недели отскочить, к концу пятидневки вновь ушли в минус

Москва. 12 марта. Котировки российских еврооблигаций, пытавшиеся в течение прошедшей недели отскочить, к концу недели вновь ушли в минус на фоне возобновившегося повышения базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали умеренное снижение по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным разнонаправленным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту отечественных евробондов сформировалась в начале недели вслед за позитивной динамикой облигаций большинства развивающихся стран, которые в свою очередь отыгрывали снижение доходности десятилетних US Treasuries на 6 базисных пунктов - до 1,53% годовых. Спрос на риск поддерживался надеждами на скорое принятие программы стимулирования экономики США объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. Кроме того, инвесторы позитивно оценили заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что она не ожидает перегрева экономики из-за масштабной господдержки.

В середине недели котировки российских еврооблигаций продемонстрировали уже смешанную динамику на фоне неоднозначной ситуации на рынке базовых активов. Опубликованные 10 марта статданные показали, что инфляция в США в феврале хотя и ускорилась до максимума за год, совпала с ожиданиями экспертов. Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 1,7% относительно того же месяца прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали аналогичные темпы роста - на 1,7%. Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, что также совпало с ожиданиями экспертов.

При этом рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей оказался ниже прогнозов. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,3% в годовом выражении. Прогноз экспертов предполагал повышение соответственно на 0,2% и 1,4%. Эти данные позволили снизить обеспокоенность тем, что инфляция может спровоцировать повышение процентных ставок.

Позитивной новостью для мировых рынков капитала стало одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом.

Рост котировок российских еврооблигаций возобновился в четверг благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства практически не изменились в цене за день. В результате доходности "длинных" выпусков евробондов РФ снизились за день в среднем на 5-6 базисных пунктов, при этом падение процентных ставок еврооблигаций Турции доходило до 20 базисных пунктов. Эксперты отмечают, что позитивные настроения доминировали лишь в секторе валютных облигаций России, в то время как на рынке рублевых гособлигаций сохранялись негативные тенденции.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам мартовского заседания в четверг не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. Между тем регулятор сообщил, что существенно ускорит выкуп активов в рамках PEPP в ближайшем квартале по сравнению с первыми месяцами текущего года. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

При этом ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25% годовых. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

Вместе с тем в последний день недели российские еврооблигации заметно упали в цене вслед за новой волной роста базовых процентных ставок - доходность десятилетних US Treasuries в пятницу превысила 1,6% годовых по сравнению с 1,538% на закрытие торгов в четверг. Повышение ставок было связано с перспективами уверенного экономического восстановления в США и возобновлением опасений по поводу инфляции. Президент США Джо Байден 11 марта утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла всего на 0,04%, до 115,08% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 4 пункта и 12 марта составил 151 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,44% - до 128,78% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 3,935% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,56%, до 123,76% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта и составил 203,5 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 1,28%, до 121,1% от номинала (их доходность выросла на 8,5 базисного пункта - до 3,95% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю потерял в цене 0,66%, подешевев до 111,23% от номинала (доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 2,315% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,49% - до 113,51% от номинала (их доходность выросла на 9,5 базисного пункта и составила 2% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,15%, до 109,69% от номинала (их спред к US Treasuries расширился за пять дней на 1,5 пункта, составив 78 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти в рамках коррекции вслед за прогнозируемым отскоком US Treasuries, спрос на которые может возрасти на фоне некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых фондовых рынков будет нестабильной из-за усилившихся в последнее время опасений возможного скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. На этом фоне может активизироваться спрос на "защитные активы", каковыми традиционно выступают облигации американского Казначейства, а они в свою очередь потянут вверх котировки долговых бумаг emerging markets.