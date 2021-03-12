BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Alibaba Group Holding Ltd., в среднесрочной перспективе высока вероятность движения котировок в район $260-270, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко.

Аналитик подчеркивает, что эпидемия коронавируса позитивно сказалась на онлайн-продажах, а также увеличила интерес к облачным сервисам. С начала года по середину февраля бумаги Alibaba прибавили 16%. За этим последовал откат котировок. С начала года бумаги в плюсе на 3,5%.

"Стоит ли инвестировать в Alibaba? Локально позитивных факторов сейчас больше, чем негативных. Приличная часть негатива заложена в котировки после просадки. Долгосрочный взгляд на бумаги - позитивный. Медианный таргет аналитиков по BABA составляет $326 при текущей котировке около $241 (закрытие четверга, 11.03.2021). Это предполагает примерно 35%-ный потенциал роста от текущих уровней на 12 месяцев. Бумаги начали отскакивать от уровня поддержки в районе $230. В среднесрочной перспективе высока вероятность движения в район $260-270", - отмечает Холоденко.

По мнению эксперта, бизнес Alibaba успешно восстанавливается после кризисной просадки. По итогам последнего отчетного квартала компания рапортовала об увеличении выручки на 36,9% (г/г). На ближайшие 12 месяцев прогноз Refinitiv предполагает 25,8%-е увеличение прибыли на акцию (EPS). Alibaba характеризуется сильными балансовыми показателями, была объявлена программа байбек.

"Мультипликаторы Alibaba указывают на определенную недооценку бумаг в сравнении со средними значениями по группе сопоставимых компаний. При этом ожидания по росту доходов в долгосрочном периоде достаточно высоки", - указывает Холоденко.

Эксперт BCS Express отмечает позитивные факторы для инвестиций в Alibaba:

- Ожидания по доходам. На ближайшие 12 месяцев прогноз Refinitiv предполагает 25,8% прирост прибыли на акцию (EPS). На ближайшую пятилетку речь идет об увеличении на 32,6% среднем в год. Компания анонсировала программу обратного выкупа акций.

- Перспективы рынка электронной коммерции. Согласно оценкам, представленным на сервисе Statista, в 2023 г. объем мирового рынка электронной коммерции может составить $6,5 трлн по сравнению с 3,5 трлн в 2019 г. При этом доля онлайн-продаж в общем объеме розничных продаж составит 22%.

- Китайский рынок. Рынок электронной коммерции КНР - крупнейший в мире. Сайт Tmall China - B2C площадка Alibaba для продажи товаров крупных брендов - третий в мире по посещаемости сайт. Alibaba создала собственную систему платежей - AliPay. На нее приходится более 50% мобильных платежей в Китае. При этом на мобильные устройства приходится около 80% розничных онлайн-продаж.

- Облачный сегмент. Сервисы Alibaba занимают около 5% облачного рынка. В минувшем квартале облачное подразделение перешло на прибыльный уровень. Согласно оценке исследовательской организации Gartner, в 2021г мировой рынок облачных вычислений составит $308,5 млрд.

- Международная экспансия. Компания активно развивается за пределами КНР. Были запущены сайты на разных языках. После победы Джо Байдена отношения между США и Китаем могут улучшиться, полагает аналитик инвесткомпании, также призывая не забывать про слабо охваченный интернетом, но перспективный в плане демографии индийский рынок. Население Индии составляет около 1,4 млрд, немного ниже населения Китая. Пока интернетом охвачено около 50% населения Индии.

Также эксперт указывает и на риски:

- Внимание регуляторов. В начале ноября IPO онлайн-сервиса по кредитованию Ant Group было отложено из-за повышенного внимания финансовых органов, обеспокоенных теневым банковским бизнесом.

- Разногласия между США и Китаем. Впрочем, с приходом к власти Джо Байдена градус напряжения спал.

- Замедление темпов прироста оборота в онлайн-ритейле КНР в долгосрочной перспективе. Китайский рынок довольно насыщен. Впрочем, Alibaba активно осуществляет зарубежную экспансию.

- Растущая конкуренция в индустрии. В частности, на многих рынках Alibaba конкурирует с Amazon.

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