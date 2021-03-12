.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем дешевеет к доллару и слегка подрастет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 0,8%
В России в феврале рост потребительских цен усилился до 0,8% после 0,7% в январе, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,7% - максимума с ноября 2016 года
 
Ценовые соглашения могут быть "вновь включены"
Действие ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу закончится 31 марта, но если ситуация для потребителей будет неблагоприятной, они будут "вновь включены", заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Мы рассчитываем,...
 
Банк России не планирует выпускать банкноту в 10 тыс. руб. и монету в 50 руб.
Банк России по-прежнему не планирует выпускать банкноту номиналом 10 тыс. рублей и монету номиналом 50 рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям". "Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50...
 
В РФ могут ограничить выплаты "подозрительно" бедным семьям
Схема самой крупной программы борьбы с бедностью в РФ, поддержки семей с детьми в возрасте трех-семи лет, на 2021 год корректируется, становится более адресной и в отношении семей, оставшихся в программе, будет более эффективной, пишет...
 
12 марта 2021 года 15:40

Рубль днем дешевеет к доллару и слегка подрастет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 12 марта. Доллар растет, евро, напротив, немного слабеет на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине в условиях опережающего понижения к доллару и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 73,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,85 руб./EUR1, подешевев на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,08 копейки - до 80,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,85 копейки, до 73,5081 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,96 копейки, до 87,7981 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в пятницу днем. Доллар повышается к большинству мировых валют на глобальном рынке на фоне возобновления роста доходностей на рынке US Treasuries. Доходность десятилетних UST в пятницу превысила 1,6% по сравнению с 1,538% на закрытие торгов в четверг в связи с перспективами уверенного экономического восстановления в США и возобновлением опасений по поводу инфляции.

Президент США Джо Байден в четверг подписал закон о новых экономических стимулах объемом $1,9 трлн. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме.

Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей США. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.

Тем временем, Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет зависеть от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям". "Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

Банк России 12 февраля 2021 года сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года). Очередное заседание совета директоров по ДКП пройдет 19 марта, затем за ним последует опорное заседание 23 апреля.

"Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки до нейтрального уровня уже в этом году в случае необходимости. При этом, по словам главы регулятора, даже при повышении ставки денежно-кредитные условия еще будут оставаться мягкими. В любом случае, последние комментарии представителей ЦБ РФ выглядят довольно жестко, особенно в преддверии заседания ЦБ РФ, которое состоится в следующую пятницу, до этого момента будет "неделя тишины". Мы не ждем повышения ставки на мартовском заседании, на наш взгляд, ЦБ начнет цикл нормализации ДКП скорее во втором полугодии, а текущие рыночные ожидания трех повышений ставки, заложенные в котировки процентных деривативов, выглядят чрезмерными", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Председатель Банка России вновь просигнализировала, что регулятор готов повысить ставку в текущем году. С 1 по 9 марта потребительские цены в России поднялись на 0,2%. Среднесуточная инфляция составила 0,026%, что лишь немного ниже, чем 0,028% в феврале. Если среднесуточная инфляция останется на текущем уровне, месячный прирост цен в марте составит 0,8%, т.е. превысит уровень марта 2020 года (0,6%). В этом случае годовая инфляция ускорится до 6%. Мы ожидаем замедления среднесуточной инфляции во второй половине марта, но даже в этом случае помесячная инфляция не опустится ниже 0,6%. Похоже, что по итогам года инфляция с большой долей вероятности превысит 4%. Если ЦБ будет придерживаться сходных оценок, это увеличит вероятность повышения ставки в апреле. Сегодня начинается "неделя тишины" ЦБ перед заседанием 19 марта, до середины дня могут появиться новые комментарии от представителей Центробанка", - подчеркивает аналитик Sber CIB Юрий Попов.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу колеблются между ростом и снижением. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,23% - до $69,47 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,27% - до $65,84 за баррель. Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

ОПЕК накануне повысил свой прогноз спроса на нефть в текущем году. Теперь ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн баррелей в сутки, а не до 96,05 млн баррелей в сутки, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн баррелей в сутки, на 100 тыс. баррелей в сутки больше, чем полагали аналитики в феврале.

ОПЕК повысил оценку поставок нефти и жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2019 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 65,41 млн баррелей в сутки, оставив почти неизменным темп роста в 2020 году, в результате оценка предложения в 2020 году повышена почти на те же 200 тыс. баррелей в сутки - до 62,85 млн баррелей в сутки, говорится в мартовском отчете картеля.

"Цены на нефть Brent немного корректируются после роста практически до $70 за баррель накануне. По факту подписания в четверг Байденом пакета стимулов на $1,9 трлн ждем фиксации прибыли спекулянтами в сырье. Дальнейшая динамика цен на нефть будет определяться в том числе и успехами в вакцинации населения. Последние данные из Европы свидетельствуют о сохранении некоторых проблем в этой области. Из статистики в пятницу в фокусе данные по количеству буровых установок в США, которые являются прокси восстановления активности нефтедобытчиков. Ждем коррекционного снижения Brent к $68-68,5 за баррель", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,32%, 4,39% и 4,68% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 4,83% и 4,92% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 марта 2021 года 19:35
Рынок акций РФ завершил пятницу на новом максимуме индекса Мосбиржи, лидировали TCS и ТМК
Москва. 12 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками после подписания президентом США нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, индекс РТС поднялся к уровню февраля 2020 года, при этом лидировали в росте расписки TCS Group и бумаги "Трубной металлургической компании".    читать дальше
.
12 марта 2021 года 19:30
Рубль вечером слегка слабеет к доллару и укрепляется к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 12 марта. Доллар немного повышается, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в условиях небольшого опережающего роста в паре с евро.    читать дальше
.
12 марта 2021 года 19:06
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Alibaba
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Alibaba Group Holding Ltd., в среднесрочной перспективе высока вероятность движения котировок в район $260-270, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко. Аналитик подчеркивает, что эпидемия...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ, пытавшиеся в течение недели отскочить, к концу пятидневки вновь ушли в минус
Москва. 12 марта. Котировки российских еврооблигаций, пытавшиеся в течение прошедшей недели отскочить, к концу недели вновь ушли в минус на фоне возобновившегося повышения базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали умеренное снижение по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным разнонаправленным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
12 марта 2021 года 18:28
Рубль на следующей неделе может продолжить укрепление - "Русс-Инвест"
Рубль на следующей неделе может продолжить укрепление в случае стабилизации цены нефти на текущих уровнях, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвесткомпании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "После некоторого ослабления курса рубля в начале марта на текущей укороченной неделе...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 18:01
Котировки акций Netflix обладают потенциалом роста более 15% на горизонте года - "Фридом Финанс"
Котировки акций Netflix Inc., скорее всего, обладают потенциалом роста более 15% на горизонте года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Котировки акций Netflix находятся в коротком нисходящем тренде, что дает возможность приобрести их дешевле среднегодовых и...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 17:36
Бумаги Русагро, РусАла и X5 будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Русагро", "РусАла" и X5 Retail Group на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 15 марта компания "Русагро" представит финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год. Операционные показатели в IV...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 17:11
ЦБ РФ может повысить ставку уже на заседании в марте или апреле - Совкомбанк
Банк России может повысить ключевую ставку уже на заседании в марте или апреле текущего года, полагает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. "Ожидаем, что на заседании ЦБ РФ 19 марта 2021 года начнётся постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Полагаем, что Банк России или...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 16:40
Акции технологичных компаний США снова под давлением - "Открытие Брокер"
Технологичные бумаги на рынке акций США вновь находятся под давлением растущих доходностей казначейских облигаций страны, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "На рынок акций США вновь оказывает негативное влияние рост доходностей по казначейским обязательствам США. В ходе европейских торгов...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 16:12
"Финам" рекомендует держать акции WEC Energy с прогнозной ценой $86
"Финам" рекомендует держать акции WEC Energy Group с прогнозной ценой $86 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 2% с учетом дивидендов NTM, говорится в комментарии инвесткомпании. Руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых отмечает следующие...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 15:49
Котировки акций Газпрома обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"
Котировки акций "Газпрома" обладают потенциалом повышения в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "С технической точки зрения, котировки акций "Газпрома" уже несколько месяцев продолжают повышение и расположены у максимумов с февраля 2020 года....    читать дальше
.
12 марта 2021 года 15:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ANSYS с целью $395
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ANSYS с целью $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,67%, стоп-приказ: $289, говорится в комментарии инвестиционной компании. ENGIE Lab CRIGEN - один из ведущих мировых...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5500 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 4600 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "С точки зрения технического анализа,...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 14:43
"Велес Капитал" позитивно оценивает перспективы "РусАла" в условиях роста мировых цен на алюминий
"Велес Капитал" позитивно оценивает перспективы "РусАла" в условиях роста мировых цен на алюминий до $2200 за тонну и подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "17 марта "РусАл" представит финансовые результаты за II...    читать дальше
.
12 марта 2021 года 14:24
Индекс S&P500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3890-3940 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3890-3940 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор MACD перешел на положительную территорию, что подтверждает силу "быков". Индекс широкого рынка обновил...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.