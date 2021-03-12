Рубль днем дешевеет к доллару и слегка подрастет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 12 марта. Доллар растет, евро, напротив, немного слабеет на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине в условиях опережающего понижения к доллару и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 73,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,85 руб./EUR1, подешевев на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,08 копейки - до 80,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,85 копейки, до 73,5081 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,96 копейки, до 87,7981 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в пятницу днем. Доллар повышается к большинству мировых валют на глобальном рынке на фоне возобновления роста доходностей на рынке US Treasuries. Доходность десятилетних UST в пятницу превысила 1,6% по сравнению с 1,538% на закрытие торгов в четверг в связи с перспективами уверенного экономического восстановления в США и возобновлением опасений по поводу инфляции.

Президент США Джо Байден в четверг подписал закон о новых экономических стимулах объемом $1,9 трлн. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме.

Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей США. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.

Тем временем, Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет зависеть от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям". "Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

Банк России 12 февраля 2021 года сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года). Очередное заседание совета директоров по ДКП пройдет 19 марта, затем за ним последует опорное заседание 23 апреля.

"Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки до нейтрального уровня уже в этом году в случае необходимости. При этом, по словам главы регулятора, даже при повышении ставки денежно-кредитные условия еще будут оставаться мягкими. В любом случае, последние комментарии представителей ЦБ РФ выглядят довольно жестко, особенно в преддверии заседания ЦБ РФ, которое состоится в следующую пятницу, до этого момента будет "неделя тишины". Мы не ждем повышения ставки на мартовском заседании, на наш взгляд, ЦБ начнет цикл нормализации ДКП скорее во втором полугодии, а текущие рыночные ожидания трех повышений ставки, заложенные в котировки процентных деривативов, выглядят чрезмерными", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Председатель Банка России вновь просигнализировала, что регулятор готов повысить ставку в текущем году. С 1 по 9 марта потребительские цены в России поднялись на 0,2%. Среднесуточная инфляция составила 0,026%, что лишь немного ниже, чем 0,028% в феврале. Если среднесуточная инфляция останется на текущем уровне, месячный прирост цен в марте составит 0,8%, т.е. превысит уровень марта 2020 года (0,6%). В этом случае годовая инфляция ускорится до 6%. Мы ожидаем замедления среднесуточной инфляции во второй половине марта, но даже в этом случае помесячная инфляция не опустится ниже 0,6%. Похоже, что по итогам года инфляция с большой долей вероятности превысит 4%. Если ЦБ будет придерживаться сходных оценок, это увеличит вероятность повышения ставки в апреле. Сегодня начинается "неделя тишины" ЦБ перед заседанием 19 марта, до середины дня могут появиться новые комментарии от представителей Центробанка", - подчеркивает аналитик Sber CIB Юрий Попов.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу колеблются между ростом и снижением. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,23% - до $69,47 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,27% - до $65,84 за баррель. Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

ОПЕК накануне повысил свой прогноз спроса на нефть в текущем году. Теперь ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн баррелей в сутки, а не до 96,05 млн баррелей в сутки, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн баррелей в сутки, на 100 тыс. баррелей в сутки больше, чем полагали аналитики в феврале.

ОПЕК повысил оценку поставок нефти и жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2019 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 65,41 млн баррелей в сутки, оставив почти неизменным темп роста в 2020 году, в результате оценка предложения в 2020 году повышена почти на те же 200 тыс. баррелей в сутки - до 62,85 млн баррелей в сутки, говорится в мартовском отчете картеля.

"Цены на нефть Brent немного корректируются после роста практически до $70 за баррель накануне. По факту подписания в четверг Байденом пакета стимулов на $1,9 трлн ждем фиксации прибыли спекулянтами в сырье. Дальнейшая динамика цен на нефть будет определяться в том числе и успехами в вакцинации населения. Последние данные из Европы свидетельствуют о сохранении некоторых проблем в этой области. Из статистики в пятницу в фокусе данные по количеству буровых установок в США, которые являются прокси восстановления активности нефтедобытчиков. Ждем коррекционного снижения Brent к $68-68,5 за баррель", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,32%, 4,39% и 4,68% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 4,83% и 4,92% годовых.