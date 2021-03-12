Котировки акций Газпрома обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"

Котировки акций "Газпрома" обладают потенциалом повышения в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"С технической точки зрения, котировки акций "Газпрома" уже несколько месяцев продолжают повышение и расположены у максимумов с февраля 2020 года. Бумаги среднесрочно смотрятся достаточно уверенно и, судя по полосам Боллинджера недельного графика, обладают потенциалом роста как минимум в район долгосрочного сопротивления 246,50 руб. При коррекционном настрое есть риски просадки к 227 руб. и 216 руб., но среднесрочные перспективы можно считать положительными выше 205,50 руб." - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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