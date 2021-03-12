"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ANSYS с целью $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,67%, стоп-приказ: $289, говорится в комментарии инвестиционной компании.

ENGIE Lab CRIGEN - один из ведущих мировых поставщиков услуг в области энергоэффективности, который осуществляет переход к безуглеродной энергии с использованием продуктов компании ANSYS, отмечают эксперты инвесткомпании. В условиях недоступности промышленного оборудования для физических датчиков из-за экстремальных условий или стоимости трудно прогнозировать требования к техническому обслуживанию и определять улучшения эффективности. Используя основанную на физических принципах технологию цифровых двойников ANSYS, ENGIE Lab CRIGEN разрабатывает сверхбыструю и высокоточную платформу для получения качественных результатов 3D CFD в реальном времени, сокращая затраты, воздействие на окружающую среду, а также время выхода на рынок. Данное сотрудничество поможет компании ANSYS сохранить темпы роста выручки и поддержит рост котировок, считают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения, котировки акций компании существенно скорректировались. Ближайшая значимая поддержка расположена в районе $290. Мы рекомендуем покупать по текущей рыночной цене. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп-заявки на $289 риск на портфель составит 1,54%", - указывают эксперты.

ANSYS - разработчик программного обеспечения. Компания специализируется на создании решений для прикладного инженерного анализа с использованием технологий компьютерного моделирования.

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