"РусАл" будет одним из бенефициаров перехода к "зеленой" экономике - "Финам"

"РусАл" будет одним из бенефициаров перехода к "зеленой" экономике, отмечается в комментарии "Финама".

""РусАл" будет одним из бенефициаров перехода к "зеленой" экономике в долгосрочной перспективе. "РусАл" производит 90% алюминия с использованием электроэнергии ГЭС, т.е. с использованием возобновляемых источников энергии, что позволяет ему продвигать свою продукцию в качестве продукции с низким углеродным следом. С введением "углеродного налога" производители товаров будут выбирать поставщиков сырья, которые смогут гарантировать им низкий углеродный след. Это заставит металлургов озаботиться модернизацией производства, снижением выбросов и развитием возобновляемой энергетики. В то время как другие будут наращивать инвестиции, увеличивая долг и снижая дивиденды, "РусАл" сможет сокращать долговую нагрузку и вернуться к выплате дивидендов. Это может стать сильным драйвером для его акций", - пишет аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Также эксперт указывает, что акции "Русала" сохраняют перспективу продолжения роста. "Мы вскоре, видимо, будем повышать оценку после анализа итоговой финансовой отчетности за 2020г, выход которой ожидается на следующей неделе. Рост цен на алюминий, которые уже вернулись на уровни 2018г, должны обеспечить хорошие результаты второй половины 2020г и заметное улучшение показателей в 2021г", - отмечает Калачев.

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