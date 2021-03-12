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12 марта 2021 года 11:45

Рынок акций РФ обновил утром максимум индекса МосБиржи, после чего "быки" взяли паузу

Москва. 12 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за внешними фондовыми площадками после известий о подписании президентом США нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс МосБиржи на старте торгов обновил исторический максимум, после чего "быки" взяли паузу на фоне просевшей нефти.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3514,26 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 3522,75 пункта), индекс РТС - 1506,74 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,6%.

Доллар стоит 73,55 рубля (+0,25 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу выросла до 1,591% годовых (+4,2%).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,6%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Московской Биржи" (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Просели акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,6%, до 729,7 рубля) на фоне известий, что SPO ритейлера прошло по нижней границе ценового диапазона 725-740 руб. за акцию. Объем сделки остался неизменным относительно заявленного первоначально - группа "Сафмар" (MOEX: SFIN) Михаила Гуцериева продала 13,5% компании (24 млн 279 тыс. 174 акций), увеличив тем самым free float до 24%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу сложно назвать позитивным: нефть и промышленные металлы снижаются, валюты сырьевых стран под давлением. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила к 1,6%. В Гонконге и Китае индексы чувствуют себя неуверенно на фоне претензий властей к онлайновому торговому гиганту Alibaba. Для российского рынка существует риск вернуться ниже отметки 3500 пунктов по индексу МосБиржи и завершить день на минорной ноте, считает аналитик.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, в США возврат спроса на акции сектора hi-tech привел к активному восстановлению технологического индекса Nasdaq (+2,5%), отыгравшему просадку с начала марта, а также обновлению индексами S&P500 и Dow Jones исторических максимумов. Улучшение настроений подогрели неплохие недельные данные по рынку труда в США (число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе сократилось сильнее ожиданий и составило 712 тыс.) и подписание президентом США Байденом долгожданного закона о запуске масштабных стимулов объемом $1,9 трлн.

Утром в пятницу на глобальных рынках сохраняется оптимизм, однако есть риск его ослабления. Охлаждение глобальных рынков связано с возобновлением роста доходности 10-летних UST, угрожающей переписать максимумы на перспективах более активного размещения госдолга, необходимого для финансирования стимулирующей программы. На этом фоне не исключено ухудшение сантимента в течение торгов в пятницу.

Учитывая более сдержанную динамику глобальных рынков и фактор конца недели, не исключено ослабление покупок на российском рынке акций и переход к коррекции, индекс МосБиржи может вернуться в район 3500 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, осторожное повышение рынка в предыдущие дни позволило российским индексам дойти до новых годовых вершин без перекупленности, что должно облегчить дальнейший подъем. Повышение в течение дня может быть ограничено коррекционными настроениями по нефти. В целом обстановка по-прежнему благоприятна для покупателей, а в конце недели западные индексы могут немного просесть разве что в рамках фиксации прибыли. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3460-3545 пунктов.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, в Европе оптимизма рынку добавили комментарии представителей ЕЦБ, по итогам заседания которого регулятор не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. ЕЦБ заявил, что будет использовать программу экстренных покупок при пандемии (PEPP) более активно в предстоящие месяцы для остановки любого неоправданного повышения стоимости заимствований. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также предупредила против преждевременного ужесточения политики. Такая готовность Европейского банка к стимулам оказалась приятным сюрпризом для участников рынка.

Президент США Джо Байден в четверг утвердил пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Предполагается, что выделяемые на поддержку экономики средства "выльются на рынок", что еще больше разгонит цены и, как следствие, инфляцию. Причин для "распродажных" настроений для инвесторов пока недостаточно. Подписание долгожданного пакета помощи в США продолжит поддерживать американский и остальные рынки, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,6-2,5% во главе с акциями технологических компаний, при этом индексы Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+1%) достигли рекордных максимумов на фоне известий, что президент США Джо Байден утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей США. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.

Дополнительную поддержку рынку оказали опубликованные в четверг данные министерства труда США, согласно которым количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 42 тыс. - до 712 тыс. человек (минимум с первой недели ноября прошлого года), при прогнозах снижения до 725 тыс. Тем не менее, число заявок по-прежнему остается существенно выше среднего показателя в 200 тыс., который был до начала пандемии COVID-19.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,2%), ушли в "минус" Европа (индекс FTSE просел на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно проседают после роста днем ранее, подогретого новостями о подписании президентом США нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; цена нефти Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $69,43 за баррель (-0,3% и +2,5% в четверг), апрельская цена WTI - $65,73 за баррель (-0,4% и +2,5% в четверг).

Фьючерсы на Brent в четверг достигли максимальной отметки на закрытие торгов с мая 2019 года, пишет Dow Jones.

Как сообщалось, ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн б/с, а не до 96,05 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн б/с, на 100 тыс. б/с больше, чем полагали аналитики в феврале.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+12,2% и +8,8% "префы"), банка "Приморье" (+10,7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+7,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+3,9% и +5,3% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+1,7%).

Подешевели АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,8%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,787 млрд рублей (из них 1,758 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER), 1,546 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 783 млн рублей - на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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