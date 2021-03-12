Слабые финпоказатели Аэрофлота за IV кв. 2020г не повлияют на инвестиционную историю компании - Газпромбанк

Слабые финансовые показатели "Аэрофлота" за IV кв. 2020г не окажут влияния на инвестиционную историю компании, говорится в комментарии аналитика Газпромбанка Игоря Гончарова.

"Финансовые показатели "Аэрофлота" за IV кв. 2020г оказались ожидаемо слабыми на фоне продолжающегося спада в объеме перевозок и сами по себе не должны оказать принципиального влияния на инвестиционную историю компании. Привлекательность этой истории зависит главным образом от темпов восстановления объема международных перевозок, которые остаются неопределенными. Комментарии компании относительно ожидаемого горизонта восстановления (2022-2023 гг.) в целом соответствуют нашим прогнозам. В ожидании восстановления этих объемов мы сохраняем фундаментально позитивный взгляд на инвестиционную историю Аэрофлота. При этом мы отмечаем отсутствие видимых катализаторов на краткосрочном горизонте", - пишет Гончаров.

Эксперт банка обратил внимание на следующие моменты:

- Сокращение консолидированной выручки в IV кв. 2020г на 56% г/г в основном было связано со снижением консолидированного пассажирооборота в IV кв. 2020г на ~49% г/г, в т. ч. международного пассажирооборота - на ~87% г/г и внутреннего пассажирооборота - на ~20% г/г. При этом консолидированная выручка компании на 8% превысила консенсус Интерфакса.

- Снижение EBITDA в IV кв. 2020г до отрицательных значений (-4,2 млрд руб.) по сравнению по положительным уровнем в 27,2 млрд руб. в соответствующем квартале прошлого года, что во многом было вызвано снижением выручки. При этом EBITDA оказалась выше консенсуса Интерфакса (около 3 млрд руб.).

- Значительное увеличение чистого убытка в IV кв. 2020г (до ~49 млрд руб.) по сравнению с чистым убытком в 7 млрд руб. по итогам сопоставимого квартала прошлого года стало результатом снижения EBITDA до отрицательных значений и усиленными дополнительными неденежными списаниями, включая списание в отношении стоимости компании "Аврора".

- Сохранение отрицательного свободного денежного потока ("cash burn") на уровне 12-13 млрд руб. в месяц в течение IV кв. 2020г, а также на сопоставимом уровне в течение I кв. 2021г, согласно комментариям руководства на звонке по результатам.

- Ожидание восстановления внутреннего пассажиропотока до уровня, наблюдавшегося до пандемии, летом 2021г, согласно комментариям руководства.

- Ожидание восстановление общего пассажиропотока (включая международный) не ранее второй половины 2022г.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.