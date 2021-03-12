Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в Европе и США:

- В России ожидаются данные по внешней торговле (16:00 МСК);

- В Германии выйдут данные по инфляции, в ряде стран еврозоны - по промышленному производству;

- В США будут опубликованы индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и отчёт Baker Hughes по числу действующих буровых установок.

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