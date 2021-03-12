Вероятен подъем индекса Мосбиржи в пятницу утром - ПСБ

Вероятен подъем индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка ПСБ.

"Учитывая более сдержанную динамику глобальных рынков и фактор конца недели, мы не исключаем в пятницу ослабления покупок на российском рынке акций. Считаем, что индекс Мосбиржи попытается развить рост в первой половине дня но к концу торговой сессии пятницы может вернуться в район 3500 пунктов", - пишет эксперт ПСБ Евгений Локтюхов.

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