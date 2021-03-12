Возможно укрепление рубля до 72,6-72,8 руб./$1 в ближайшей перспективе - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля до уровней 72,6-72,8 руб./$1 в ближайшей перспективе при стабильном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль в условиях роста цены нефти и снижения индекса доллара в четверг укреплялся, однако масштаб движения оказался незначительным. Курс USD/RUB опустился лишь к 73,3 руб./$1, а евро и вовсе вырос до 87,9 руб./EUR1. Учитывая внешнюю конъюнктуру, рубль выглядит недооцененным. При стабильном фоне по паре USD/RUB в ближайшей перспективе может пройти снижение к минимумам последних месяцев - в район 72,6-72,8 руб./$1", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.