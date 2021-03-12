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12 марта 2021 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг во главе с акциями технологических компаний, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных максимумов. Оптимизм инвесторов поддержала новость о том, что президент США Джо Байден в четверг утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме. Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.

Спрос инвесторов на акции, и особенно бумаги быстрорастущих компаний, оживился на этой неделе на фоне стабилизации на рынках облигаций. Доходность 10-летних US Treasuries отступила от сессионного максимума на уровне 1,607% годовых, установленного в понедельник. В четверг она находилась на отметке 1,525% годовых по сравнению с 1,52% годовых в среду.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном демонстрируют позитивную динамику, исключением является Гонконг. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 1,7%. Таким образом, подъем продолжился четвертую сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,1%. В то же время гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, что аналитики объясняют коррекцией рынка после значительного повышения в последнее время. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК увеличился на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,8%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после роста днем ранее. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $69,35 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 марта эти контракты подорожали на 2,5% - до $69,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,66 за баррель, что на 0,55% ниже уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 2,5% - до $66,02 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,694 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,258 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 марта снизился всего на 0,025% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,005%, опустившись до 720,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,6%), "Газпромбанк БО-16" (+0,4%) и "РЖД БО-07" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,66%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,5%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") полностью разместил 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,35% годовых, ей соответствует доходность к колл-опциону через 4 года в размере 10,76% годовых. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска - 3,97 года. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2020 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Дебютный выпуск биржевых облигаций в рамках программы объемом 5 млрд рублей ритейлер разместил в июне прошлого года. Ставка 1-го купона составила 9,45% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" 17 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на облигации серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 8,68% годовых. Техразмещение запланировано на 24 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 18-19-го купонов бондов серии БО-05 на уровне 4,85% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" установило ставку 24-го купона облигаций серии А15 на уровне 6,75% годовых. Величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату (на 11 марта - 4,25%), и премии в размере 2,5% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны, ставка текущего купона - 6,75% годовых. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк) установил ставку 19-20-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,2% годовых. МСП банк в марте 2012 года разместил 10-летние облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Купоны - полугодовые. Ставка текущего 18-го купона составляет 7% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 22 марта.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 7,92% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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