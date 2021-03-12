Рубль, возможно, попытается уйти ниже 73 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс рубля к доллару, возможно, попытается уйти ниже уровня в 73 руб./$1 в пятницу, предполагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Настроения на внешних рынках утром пятницы остаются умеренно позитивными - азиатские индексы находятся в "зеленой зоне", однако нефтяные котировки незначительно корректируются (в пределах 0,4%), констатирует аналитик ПСБ. Коррекционное укрепление доллара против основных валют несколько сдерживает дальнейшее снижение пары USD/RUB, отмечает он.

"В целом рубль продолжает двигаться к нижней границе проторгованного коридора 73-75 руб./$1 - в пятницу не исключаем попыток тестирования на прочность данного уровня. Вместе с тем локально возобновление продаж ОФЗ после ужесточения риторики регулятора сдерживает укрепление национальной валюты, однако среднесрочно переход к ужесточению монетарной политики ЦБ будет благоприятно сказываться на курсе рубля", - полагает Грицкевич.

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