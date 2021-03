S&P 500 и Dow побили рекорды

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг во главе с акциями технологических компаний, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных максимумов.

Оптимизм инвесторов поддержала новость о том, что президент США Джо Байден в четверг утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме.

Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей США. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.

Спрос инвесторов на акции, и особенно бумаги быстрорастущих компаний, оживился на этой неделе на фоне стабилизации на рынках облигаций, отмечает газета The Wall Street Journal. Доходность 10-летних US Treasuries отступила от сессионного максимума на уровне 1,607%, установленного в понедельник. В четверг она находилась на отметке 1,525% по сравнению с 1,520% в среду.

Рост доходности гособлигаций в последние недели ускорил ротацию из дорогостоящих акций технологических компаний в более дешевые циклические акции. В четверг все представители так называемой группы FAANG выросли в цене: Facebook Inc. (SPB: FB) - на 3,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,7%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 3,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,2%. Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA) подорожали на 4,7%, поставщика решений для работы с большими данными Palantir Technologies Inc. - на 8%

Дополнительную поддержку рынку оказали опубликованные в четверг данные министерства труда США, согласно которым количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 42 тыс. - до 712 тыс. человек.

Это минимальный уровень с первой недели ноября прошлого года. Тем не менее, число заявок по-прежнему остается существенно выше среднего показателя в 200 тыс., который был до начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 754 тыс., а не 745 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 725 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Котировки акций AMC Entertainment Holdings Inc. выросли на 4,4% по итогам торгов в четверг. Американская компания в последние недели возобновила работу многих кинотеатров, которые она была вынуждена вновь частично закрыть в конце 2020 года на фоне зимней вспышки COVID-19. AMC в четвертом квартале зафиксировала чистый убыток в размере $946,1 млн, по итогам 2020 года в целом чистый убыток составил $4,59 млрд.

Акции американской Bumble Inc. подскочили на 10,9%. Разработчик приложения для знакомств получил чистый убыток в четвертом квартале 2020 года, но увеличил выручку на 31%.

Цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. выросла на 1,8%. Американская авиакомпания намерена привлечь $10 млрд под обеспечение своей программой лояльности AAdvantage Loyalty, а не $7,5 млрд, как планировалось ранее.

Бумаги американской Oracle Corp. (SPB: ORCL) упали в цене на 6,5%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 95%, но дал прогноз скорректированной прибыли в текущем квартале ниже ожиданий аналитиков.

Акции GameStop Corp. подешевели на 1,9% в четверг после роста на 7,3% днем ранее. Во вторник стоимость акций компании выросла на 26,9% и достигла максимума с конца января.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 188,57 пункта (0,58%) и составил 32485,59 пункта, достигнув рекордного уровня закрытия.

Standard & Poor's 500 вырос на 40,53 пункта (1,04%) - до 3939,34 пункта, также завершив торги на рекордной отметке.

Nasdaq Composite прибавил 329,84 пункта (2,52%) и составил 13398,67 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном демонстрируют позитивную динамику, исключением является Гонконг.

Позитивом для рынков стала новость о том, что президент США Джо Байден в четверг утвердил пакет мер финансовой поддержки экономики объемом $1,9 трлн, сообщает MarketWatch. Это сообщение также способствовало подъему американских фондовых индексов до рекордов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:34 МСК увеличился на 1,6%. Таким образом, подъем продолжается четвертую сессию подряд.

Лидером повышения котировок выступают акции CyberAgent Inc. (+8,4%).

Интернет-компания Rakuten объявила о создании альянса с Japan Post Holdings, что вызвало скачок стоимости ее акций на 8,2%.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дорожают на 3,1%. Котировки акций южнокорейского интернет-ритейлера Coupang Inc., в котором SoftBank принадлежит 35%, взлетели на 41% на дебютных торгах в четверг после IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Капитализация выпускающей полупроводники Advantest Corp. выросла на 4,6%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 2,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК повысился на 0,1%. В то же время гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, что аналитики объясняют коррекцией рынка после значительного повышения в последнее время.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижается стоимость страховщика AIA Group Ltd. (-4%), телекоммуникационной China Unicom (-3,5%), операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-2,3%) и Sands China (-1,7%), а также нефтяной CNOOC (-1,8%).

Между тем котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings поднялись на 0,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 8%, автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. - на 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК увеличился на 1,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,75%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 2,5% и на 0,8% соответственно.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после роста днем ранее.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в пятницу составляет $69,49 за баррель, что на $0,14 (0,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 марта эти контракты подорожали на $1,73 (2,5%) - до $69,63 за баррель.

Фьючерсы на Brent в четверг достигли максимальной отметки на закрытие торгов с мая 2019 года, пишет Dow Jones.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,82 за баррель, что на $0,2 (0,3%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,58 (2,5%) - до $66,02 за баррель.

Поддержку рынку оказал спрос на бензин и нефтепродукты, являющийся сигналом о том, что восстановление мировой экономики идет полным ходом, отмечают эксперты Axi.

По их словам, запасы нефти в мире останутся ограниченными до тех пор, пока члены ОПЕК+ не изменят свою политику в сфере добычи нефти.

Как сообщалось, ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн б/с, а не до 96,05 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн б/с, на 100 тыс. б/с больше, чем полагали аналитики в феврале.

ОПЕК повысила оценку поставок нефти и жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2019 г. на 200 тыс. б/с - до 65,41 млн б/с, оставив почти неизменным темп роста в 2020 г., в результате оценка предложения в 2020 г. повышена почти на те же 200 тыс. б/с - до 62,85 млн б/с, говорится в мартовском отчете картеля.

Позитивным фактором для рынка также является новость о том, что президент США Джо Байден в четверг утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей США. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.