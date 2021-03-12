Рубль слегка снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 12 марта. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают позитивные настроения на мировых фондовых площадках, сформировавшиеся после принятия нового пакета стимулов в США, а с другой стороны, рубль оказался под влиянием наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,33-73,41 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,36 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 87,725 руб./EUR1 (-17 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего 4,35 копейки к уровню закрытия четверга, до 79,82 рублей.

Доллар при этом оказался на 13,96 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,35 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения в основных валютных парах на старте торгов 12 марта в связи с влиянием на него разнонаправленных факторов. С одной стороны, нацвалюта испытывает некоторое давление от наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен. Но, с другой стороны, поддержку рублю оказывает общемировой позитивный настрой глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам после принятия в США новой программы бюджетного стимулирования.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,52 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,84 за баррель, что на 0,27% ниже уровня на закрытие рынка 11 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивную динамику вслед за ростом фондового рынка США: японский Nikkei 225 растет утром 12 марта на 1,4%, китайский CSI300 прибавляет 0,23%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается в пятницу утром на 0,15%.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг во главе с акциями технологических компаний, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных максимумов. Оптимизм инвесторов поддержала новость о том, что президент США Джо Байден в четверг утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме. Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей США. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.

Спрос инвесторов на акции, и особенно бумаги быстрорастущих компаний, оживился на этой неделе на фоне стабилизации на рынках облигаций. Доходность 10-летних US Treasuries отступила от сессионного максимума на уровне 1,607% годовых, установленного в понедельник. В четверг она находилась на отметке 1,525% годовых по сравнению с 1,52% годовых в среду.