12 марта 2021 года 08:31
Рубль слегка снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 12 марта. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают позитивные настроения на мировых фондовых площадках, сформировавшиеся после принятия нового пакета стимулов в США, а с другой стороны, рубль оказался под влиянием наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,33-73,41 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,36 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 87,725 руб./EUR1 (-17 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего 4,35 копейки к уровню закрытия четверга, до 79,82 рублей.
Доллар при этом оказался на 13,96 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,35 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения в основных валютных парах на старте торгов 12 марта в связи с влиянием на него разнонаправленных факторов. С одной стороны, нацвалюта испытывает некоторое давление от наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен. Но, с другой стороны, поддержку рублю оказывает общемировой позитивный настрой глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам после принятия в США новой программы бюджетного стимулирования.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,52 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,84 за баррель, что на 0,27% ниже уровня на закрытие рынка 11 марта.
В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивную динамику вслед за ростом фондового рынка США: японский Nikkei 225 растет утром 12 марта на 1,4%, китайский CSI300 прибавляет 0,23%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается в пятницу утром на 0,15%.
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг во главе с акциями технологических компаний, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных максимумов. Оптимизм инвесторов поддержала новость о том, что президент США Джо Байден в четверг утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме. Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей США. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.
Спрос инвесторов на акции, и особенно бумаги быстрорастущих компаний, оживился на этой неделе на фоне стабилизации на рынках облигаций. Доходность 10-летних US Treasuries отступила от сессионного максимума на уровне 1,607% годовых, установленного в понедельник. В четверг она находилась на отметке 1,525% годовых по сравнению с 1,52% годовых в среду.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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12 марта 2021 года 10:20
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 87,8-89,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта укрепляется к доллару и сокращает... читать дальше
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12 марта 2021 года 10:10
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в Европе и США:
- В России ожидаются данные по внешней торговле (16:00 МСК);
- В Германии выйдут данные по инфляции, в ряде стран еврозоны - по промышленному... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:59
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торговой сессии в пятницу на отечественном рынке акций - вероятное повышение составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:49
Вероятен подъем индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка ПСБ.
"Учитывая более сдержанную динамику глобальных рынков и фактор конца недели, мы не исключаем в пятницу ослабления покупок на российском рынке акций. Считаем, что индекс... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:39
Возможно укрепление курса рубля до уровней 72,6-72,8 руб./$1 в ближайшей перспективе при стабильном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.
"Российский рубль в условиях роста цены нефти и снижения индекса доллара в четверг укреплялся, однако масштаб движения оказался незначительным.... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:38
Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
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12 марта 2021 года 09:28
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3500-3520 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3500-3520 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:19
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
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12 марта 2021 года 09:18
Курс рубля к доллару, возможно, попытается уйти ниже уровня в 73 руб./$1 в пятницу, предполагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.
Настроения на внешних рынках утром пятницы остаются умеренно позитивными - азиатские индексы находятся в "зеленой зоне", однако нефтяные котировки... читать дальше
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12 марта 2021 года 09:01
Вероятно открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу в небольшом плюсе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Несмотря на умеренное снижение торгового оборота, индекс Мосбиржи на вечерней сессии четверга сумел подняться к новым историческим максимумам. Таким образом, следующие цели в... читать дальше
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11 марта 2021 года 19:36
Москва. 11 марта.Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом вслед за мировыми площадками после известий, что Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс Мосбиржи завершил сессию выше рубежа 3500 пунктов впервые в истории, при этом лидерами роста выступили акции "Русала". читать дальше
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11 марта 2021 года 19:30
Москва. 11 марта. Доллар вернулся к снижению, евро заметно уменьшил темпы укрепления на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне ускорившей рост нефти. читать дальше
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11 марта 2021 года 19:11
Москва. 11 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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11 марта 2021 года 19:09
Sber CIB составил топ-10 акций РФ, по которым ожидается самая высокая дивидендная доходность в этом году.
Аналитики инвестбанка отмечают, что в лидерах - "Татнефть". Еe бумаги в 2020 году просели сильнее акций других эмитентов в нефтяном секторе. К тому же компания частично не выплачивала... читать дальше
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11 марта 2021 года 18:46
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Teladoc Health с целью $230 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Компания отчиталась за IV кв. 2020г и дала прогноз на 2021г, результаты совпали с ожиданиями рынка. Несмотря на это, котировки Teladoc Health продемонстрировали снижение... читать дальше
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