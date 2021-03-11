Рынок акций РФ впервые в истории завершил день ростом выше 3500п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме

Москва. 11 марта.Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом вслед за мировыми площадками после известий, что Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс Мосбиржи завершил сессию выше рубежа 3500 пунктов впервые в истории, при этом лидерами роста выступили акции "Русала".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3508,51 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1505,22 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.

Доллар просел до 73,41 рубля (-0,19 рубля), доходность 10-летних UST составила 1,537% годовых (+1,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+5,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+4%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

"Северсталь" повысила целевой прогноз по выпуску стали в 2023 году до 13 млн тонн, говорится в презентации компании ко Дню инвестора. Ранее, на Дне инвестора осенью 2019 года компания озвучивала цель в 11,7 млн тонн.

TCS Group в IV квартале получила 12,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось чуть выше прогноза в 12,1 млрд руб. В 2021 году TCS Group ожидает чистую прибыль в размере не менее 55 млрд руб., рост кредитного портфеля свыше 30%. Также TCS Group сообщила о планах выплатить финальные дивиденды в размере $0,24 на акцию, всего направит $48 млн.

При этом TCS Group заявила, что временно приостановит выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса. О подробностях будет сообщено на дне стратегии, который состоится 7 апреля 2021 года.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

По оценке аналитика SberCIB Коула Эйксона, опасения инвесторов частично ослабли после публикации в США данных по инфляции, которые соответствовали консенсус-прогнозу, также поддержку оказало одобрение Конгрессом США законопроекта о стимулировании экономики страны на сумму $1,9 трлн. В итоге рынки большинства стран в основном умеренно выросли, но масштабного восходящего тренда не наблюдается, поскольку новых значимых для рынка катализаторов мало.

Американские сенаторы и представители Госдепартамента США вечером в четверг могут выступить с комментариями, касающимися России, после закрытого слушания в комитете по иностранным делам Сената США с участием госсекретаря Энтони Блинкена, отмечает Эйксон.

По оценке главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, глобальные рынки выросли благодаря нескольким позитивным для акций новостям. Так, ЕЦБ сохранил параметры программы количественного смягчения без изменения, но объявил об ускорении темпов покупок активов в ближайшие месяцы для поддержания мягких условий на финансовых рынках. В Китае в феврале рост денежной массы оказался выше ожиданий (+10,1% г/г), но по-прежнему наблюдается дефляция (на уровне -0,2% г/г) - такие данные снижают опасения по поводу раннего ужесточения монетарной политики, что поддерживает рынок акций и сырьевые товары.

На российском рынке в лидерах роста выступили акции "Русала", их поддерживает снижение опасений по ужесточению монетарной политики в Китае, что могло бы оказать давление на спрос на алюминий, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи в четверг преодолел рубеж 3500 пунктов на фоне роста нефти и металлов и снижения доходностей по американским 10-летним обязательствам. Однако "быки" большую часть торгов проявляли нерешительность, опасаясь очередного неудачного штурма линии сопротивления.

Выросли расписки TCS Group благодаря хорошей отчетности компании за 2020 год, хотя локально отмечалась негативная реакция рынка на заявление руководства о том, что TCS рассматривает вариант приостановки выплаты дивидендов до конца 2021 года с целью изучения возможностей для расширения бизнеса. В стратегическом плане данное решение является логичным, рынок уже ждет возврата части надежд в виде выплат акционерам. Также группа может направить средства на выкуп до 1 млн GDR для обеспечения долгосрочной программы мотивации сотрудников.

Совет директоров "Белуги" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 90 рублей на акцию (ранее "Белуга" уже выплачивала промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 10 рублей на акцию). Бумаги "Газпрома" находились под легким давлением, но ценовая ситуация в I квартале складывается весьма хорошо: в январе стоимость газа "Газпрома" в Европу выросла до $170 за 1 тыс. кубометров, а выручка, согласно данным Федеральной таможенной службы, составила $3,39 млрд (в декабре средняя цена газа составляла $156,7 за 1 тыс. кубометров). Рост объемов поставки в январе составил 5% относительно января прошлого года, а выручки - 8,4%. В феврале ситуация, скорее всего, улучшилась из-за сильных холодов в Европе, что предполагает весьма удачный квартал.

Нефть продолжила отыгрывать одобрение стимулирующего пакета в США, а также резкое сокращение американских запасов нефтепродуктов. Добыча в США выросла до 10,9 млн б/с, но пока далеко не все НПЗ в пострадавших от арктического шторма штатах вернулись к полноценной работе. Структура фьючерсов продолжается придерживаться жесткой бэквордации: поставки в мае почти на $2 дороже августовских и на $3,8 дороже ноябрьских. В подобной ситуации отсутствуют условия для накопления запасов, поскольку текущие покупки невозможно захеджировать по более высокой цене. Ограничения ОПЕК+ и постепенное смягчение карантинных мер в ряде регионов планеты, включая США, сказываются на глобальном балансе спроса и предложения. Новый стимулирующий американский пакет также должен будет способствовать увеличению потребления топлива за счет повышения потребительской активности, считает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ не хочет падать, но и не спешит выходить на более высокие уровни - боковая динамика индекса МосБиржи продолжается. "Медведи" полагают, что на графике индекса вырисовывается фигура "тройная вершина", что предрекает скорое падение рынка, однако "быки" полагают, что новый пакет помощи Байдена на $1,9 трлн приведет к среднесрочной новой общемировой волне роста акций и не обойдет стороной товарные рынки.

Разумная стратегия в условиях боковой динамики состоит в том, чтобы играть на понижение в слабых акциях (например, в акциях технологического сектора) и на повышение - в сильных (нефтегазового сектора). Цены на нефть находятся в восходящем тренде, а недавняя коррекция только подтвердила слабость "нефтяных медведей". Ситуация может поменяться и нефтяные акции станут слабыми в том случае, если цена Brent откатится ниже уровня $62,5 за баррель, считает аналитик.

Тем не менее, наиболее вероятным сценарием сейчас является пробитие индексом МосБиржи верхней границы диапазона 3520,66 пункта (исторический максимум), которое спровоцирует паническое закрытие "коротких" позиций. На этом "топливе" от "медведей" рынок полетит дальше вверх, но через три-четыре дня полет будет закончен и индекс снова опустится ниже отметки 3520 пунктов. В начале года было много негатива, включая санкции США и усиление напряженности на Донбассе, но рынок падать не хочет, констатирует Верников.

В США в среду индексы рынка акций показали смешанную динамику в пределах 0,04-1,5%, Dow Jones (+1,5%, в район 32300 пунктов) достиг рекордного максимума на фоне известий, что Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом. Ожидается, что Байден подпишет соответствующий законопроект в пятницу.

Опубликованные в среду статданные показали, что инфляция в США в феврале ускорилась до максимума за год (индекс потребительских цен CPI вырос на 1,7% в годовом выражении), но показатель совпал с ожиданиями экспертов, что ослабило опасения, связанные с ускорением инфляции.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,7%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,6%) и США (индекс S&P 500 прибавил более 1% и превысил 3940 пунктов) на оптимизме вокруг стимулов в США.

Предполагается, что пакет помощи в США в размере почти $2 трлн пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $300 и пособия на ребенка до $3,6 тыс. Также предусматриваются выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Согласно подсчетам CNN, в итоге помощь так или иначе получат примерно 90% американских семей.

ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо не стал менять ставки (базовая ставка осталась на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,5%) и объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро.

Между тем регулятор сообщил, что существенно ускорит выкуп активов в рамках PEPP в ближайшем квартале по сравнению с первыми месяцами текущего года. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 42 тыс. - до 712 тыс. человек (минимум с первой недели ноября прошлого года), при прогнозах снижения до 725 тыс.

Нефть продолжает подъем, несмотря на данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,45 выше уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $69,25 за баррель (+2% и +0,6% в среду), апрельская цена WTI - $65,67 за баррель (+1,9% и +0,7% накануне).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США оказались разнополярными: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 13,8 млн баррелей (ожидался рост на 2,5-2,7 млн баррелей), однако резервы бензина упали на 11,87 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,9 млн), а запасы дистиллятов снизились на 5,5 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,1 млн баррелей).

Добыча нефти в США, по данным Минэнерго, выросла на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,9 млн б/с.

Тем временем ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн б/с, а не до 96,05 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн б/с, на 100 тыс. б/с больше, чем полагали аналитики в феврале.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+16,2%, до 2484 рублей), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+7,8%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,4%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,7%), акции En+ (MOEX: ENPG) (+3,5%).

Чистая прибыль ПАО "Белуга групп" по МСФО за 2020 год выросла на 72%, до 2,459 млрд рублей (с учетом убытка от прекращающейся деятельности в размере 342 млн рублей). Совет директоров "Белуги" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 90 рублей на одну акцию (до налога). Общий размер дивидендов может составить 1,422 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить по данным на 6 мая.

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-8,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,1%, до 756,8 рубля).

Акции "М.Видео" просели после известий, что диапазон цен в рамках вторичного размещения бумаг будет ниже рынка и составит 725-740 рублей за акцию, о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки. Книга заявок, которая закрывается в четверг, покрыта внутри заявленного диапазона, спрос на данный момент превышает объем сделки (до 13,5% капитала), сказал собеседник агентства.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82 млрд рублей (из них 12,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,86 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,76 млрд рублей - на акции "Норникеля").