Рубль вечером возобновил укрепление к бивалютной корзине на фоне усилившей рост нефти

Москва. 11 марта. Доллар вернулся к снижению, евро заметно уменьшил темпы укрепления на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне ускорившей рост нефти.

Курс доллара США составил 73,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,8 руб./EUR1, подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,11 копейки - до 79,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером возобновил укрепление к доллару и сократил потери к евро благодаря усилившей рост нефти на фоне признаков роста спроса на нефтепродукты в США. Росту нефтяных цен также способствовало одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн. Помимо этого, поддержку нефтяным ценам оказывает ослабление доллара к большинству мировых валют.

Доллар слабеет на фоне снижения напряженности на рынках гособлигаций развитых стран. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг опустилась до 1,507% с 1,520% в среду и может продемонстрировать снижение по итогам третьей сессии подряд. Ранее на этой неделе она поднималась вплоть до 1,594%.

Позитивной новостью для рынков стало одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом. Ожидается, что Байден подпишет соответствующий документ в пятницу.

В минувшие выходные пакет стимулов одобрил Сенат, внеся некоторые изменения в проект Палаты представителей.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам мартовского заседания не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. Регулятор сообщил, что существенно ускорит выкуп активов в рамках PEPP в ближайшем квартале по сравнению с первыми месяцами текущего года.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

При этом ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

Инфляция в РФ со 2 по 9 марта 2021 года составила 0,2%, сообщил в четверг Росстат. С начала года рост цен к 9 марта составил 1,7%, с начала месяца - 0,2%. Среднесуточная инфляция за 9 дней марта составила 0,026% (за аналогичный период марта 2020 года - 0,013%).

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 9 марта ускорилась до 5,8% (максимальное значение с ноября 2016 года, когда она равнялась также 5,8%) с 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец января.

При сохранении среднесуточных темпов роста цен на уровне первой декады по итогам марта инфляция может составить 0,8% (как и в феврале), а годовая может вырасти до 5,9% (на фоне 0,6% в марте 2020 года).

Годовая инфляция уже выше ожиданий ЦБ - председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 12 февраля заявляла, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.

Таким образом, инфляция пока идет немного выше базового прогноза ЦБ, добавляя аргументов в пользу более раннего начала возвращения ставки в нейтральный диапазон (5-6%).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич, в четверг на глобальных площадках сохраняются позитивные настроения инвесторов, продолжающих отыгрывать одобрение пакета помощи экономики США Конгрессом и данные по базовой инфляции в феврале, которые приостановили рост доходностей UST. "Несмотря на рост большинства валют развивающихся стран к доллару США, рубль выглядит чуть хуже рынка, а одним из негативных факторов стоит отметить возобновление продаж ОФЗ на фоне ужесточения риторики регулятора. Кроме того, сегодня вышли данные ЦБ по трендовой инфляции в феврале, которая продолжила рост, что также может сигнализировать о повышении ключевой ставки в ближайшее время. Банк России указал в отчете, что инфляционное давление с поправкой на действие разовых и временных факторов в последние месяцы постепенно нарастает. В результате, несмотря на внешний позитив, слабость долгового рынка не позволяет рублю реализовать свой потенциал. Ожидаем, что пара "доллар-рубль" останется в проторгованном диапазоне 73-75 руб./$1", - подчеркивает Грицкевич.

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы роста вечером в четверг. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,94% - до $69,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,83% - до $65,62 за баррель.

Министерство энергетики США в среду отчиталось о сокращении запасов бензина в стране на прошлой неделе на 11,9 млн баррелей, дистиллятов - на 5,5 млн баррелей. За две последние недели снижение запасов бензина составило более 25 млн баррелей. В то же время, запасы нефти на минувшей неделе увеличились на 13,8 млн баррелей. Неделей ранее скачок запасов составил 21,6 млн баррелей.

Поддержку рынку оказали данные о росте спроса на бензин и дистилляты, отмечает S&P Global Platts. Спрос на бензин в США за неделю подскочил более чем на 7% - до максимальных с начала ноября 2020 года 8,73 млн баррелей в сутки. Потребление дистиллятов выросло более чем на 18% - до 4,49 млн баррелей в сутки, что является максимумом с ноября 2019 года.

"Рынок нефти снова на позитиве. Палата представителей США проголосовала за пакет стимулов в $1,9 трлн, уже в пятницу его должен подписать Байден. Статистика по запасам от Минэнерго вышла отличной от API: запасы сырой нефти неожиданно выросли на 13,8 млн баррелей, а запасы бензинов упали на 11,9 млн баррелей, дистиллятов - на 5,5 млн баррелей. Тем не менее, ожидание дополнительного притока денег обуславливает повышенный интерес спекулянтов к сырью. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня и завтра будут продолжать попытки расти - к $69-70 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 марта на 53,97 копейки, до 73,4996 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,02 копейки, до 87,7585 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 37,54 копейки по отношению к среде и составил 73,5842 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 28,22 копейки и составил 73,5834 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 564,733 млн, из которых $826,651 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 738,082 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 3,88 копейки, до 87,9281 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 6,56 копейки и составил 87,9645 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR465,811 млн, из которых EUR176,369 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR289,442 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 1 месяц, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 4,67% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 4,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на отметке 4,38% годовых. Тем временем, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровнях 4,84% и 4,93% годовых соответственно.