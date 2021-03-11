Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу на активы EM

Москва. 11 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 13 базисных пунктов по отношению к закрытию 10 марта и составила 115,19% от номинала, что соответствует доходности 1,55% годовых (снижение на 6 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 0,2 базисного пункта, до 101,31% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,07% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 5,5 пункта, составив 148 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 106 базисных пунктов - до 129,92% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,87% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 100 базисных пунктов - до 125% от номинала (их доходность снизилась также на 6 базисных пунктов и составила 3,875% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 14,5 базисного пункта - до 113,89% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 109,81% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 0,905% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 85 базисных пунктов - до 123,33% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,83% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 25 базисных пунктов, до 111,77% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,23% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций умеренно подросли вслед за позитивной динамикой суверенных облигаций большинства emerging markets. В результате доходности "длинных" выпусков евробондов РФ снизились в среднем на 5-6 базисных пунктов, при этом падение процентных ставок еврооблигаций Турции доходило до 20 базисных пунктов. Основным позитивным фактором для рынка российских еврооблигаций стали растущие нефтяные котировки, которые, в свою очередь, позитивно отреагировали на повышение странами ОПЕК оценки спроса и цен на энергоносители на 2021 год. При этом ценовые изменения на рынке базовых активов сегодня в целом были незначительными. Стоит также отметить, что позитивные настроения доминируют лишь в секторе валютных облигаций России, в то время как на рынке рублевых гособлигаций все еще сохраняются негативные тенденции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам мартовского заседания в четверг не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. Между тем регулятор сообщил, что существенно ускорит выкуп активов в рамках PEPP в ближайшем квартале по сравнению с первыми месяцами текущего года. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

При этом ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25% годовых. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.