"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Teladoc Health с целью $230 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания отчиталась за IV кв. 2020г и дала прогноз на 2021г, результаты совпали с ожиданиями рынка. Несмотря на это, котировки Teladoc Health продемонстрировали снижение вслед за коррекцией технологического сектора в США. Акции Teladoc Health упали на 40% с исторических максимумов - это шанс купить лидера в телемедицине с долей рынка более чем 30% и с клиентской базой компаний из списка Fortune 500", - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

Также в комментарии отмечается, что специфика пандемии 2020г способствовала развитию медицинских услуг нового формата. На фоне этого, количество онлайн посещений врачей выросло на 160%. При этом, менеджмент Teladoc Health прогнозирует высокие темпы роста в следующих годах.

"В частности, сильные результаты будут обеспечены за счёт слияния с Livongo Health, - подчеркивают эксперты инвесткомпании. - Напомним, она принесла дополнительные $106 млн в последнем квартале - это 27,6% от общей выручки Teladoc Health. Менеджмент компании ожидает дополнительные $500 млн выручки к 2025г от синергии. Таким образом, в результате слияния Teladoc Health усиливает свои позиции на рынке здравоохранения и создает потенциал для дальнейшего роста бизнеса".

Teladoc Health Inc. - международная компания в области телемедицины и дистанционного здравоохранения. Клиентская база насчитывает 51,5 млн. Среди клиентов - крупные компании из Fortune 500, средние и малые бизнесы, страховые компании. Teladoc Health развивает бизнес в 175 странах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.