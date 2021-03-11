Рубль днем развернулся вниз на фиксации прибыли, активизировавшейся по мере приближения к значимым уровням сопротивления

Москва. 11 марта. Доллар и евро после снижения в первой половине сессии перешли к росту на "Московской бирже" в четверг днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли, усилившейся по мере приближения основных валютных пар к значимым уровням сопротивления.

Курс доллара США составил 73,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,22 руб./EUR1, подорожав на 46,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,31 копейки - до 80,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 марта на 53,97 копейки, до 73,4996 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,02 копейки, до 87,7585 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне фиксации прибыли по итогам роста с начала недели и в ожидании новых сигналов с внешних рынков. В четверг будут подведены итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), и рынки не исключают, что регулятор может увеличить объемы выкупа активов, а также продлить срок действия антикризисной программы объемом 1,85 трлн евро. Пока предполагается, что она завершит действие в марте 2022 года. Европейский центробанк также должен представить обновленные экономические прогнозы.

ЕЦБ подведет итоги заседания в четверг в 15:45 МСК. Пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард начнется в 16:30 МСК.

По итогам заседания в январе ЕЦБ ожидаемо не стал менять параметры денежно-кредитной политики, сохранив базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%.

Позитивом для рынков продолжает выступать решение Палаты представителей Конгресса США окончательно одобрить пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. Ожидается, что Байден подпишет документ в пятницу.

Кроме того, данные министерства труда США о динамике потребительских цен позволили уменьшить опасения по поводу ускорения инфляции, отмечает Trading Economics.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале выросли на 1,3% в годовом выражении, минимальными темпами с июня 2020 года. Повышение цен замедлилось с 1,4% месяцем ранее, при том что эксперты ожидали сохранения январских темпов роста.

"В четверг в центре внимания будут решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике и обновленные экономические прогнозы регулятора. Учитывая недавний рост доходности гособлигаций стран еврозоны, а также туманные экономические перспективы на фоне третьей волны коронавируса и медленной вакцинации, ЕЦБ может увеличить объем количественного смягчения (например, на 0,5 трлн евро) и продлить его срок. Текущий объем составляет 1,85 трлн евро, программа действует с марта 2020 года и должна завершиться в марте 2022 года. Если ЕЦБ расширит количественное смягчение, доходности гособлигаций стран еврозоны могут немного снизиться. В такой ситуации евро умеренно подешевеет - до $1,19, но валюты развивающихся рынков получат поддержку, и рубль может достичь 73,3 за доллар", - полагают аналитики Sberbank CIB.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг на признаках роста спроса на нефтепродукты в США. Росту нефтяных цен также способствует одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета мер поддержки экономики страны и наблюдаемое на рынке Forex ослабление доллара.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,15% - до $68,68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,09% - до $65,14 за баррель.

Министерство энергетики США в среду отчиталось о сокращении запасов бензина в стране на прошлой неделе на 11,9 млн баррелей, дистиллятов - на 5,5 млн баррелей. За две последние недели снижение запасов бензина составило более 25 млн баррелей. В то же время, запасы нефти на минувшей неделе увеличились на 13,8 млн баррелей. Неделей ранее скачок запасов составил 21,6 млн баррелей.

Поддержку рынку оказали данные о росте спроса на бензин и дистилляты, отмечает S&P Global Platts. Спрос на бензин в США за неделю подскочил более чем на 7% - до максимальных с начала ноября 2020 года 8,73 млн баррелей в сутки. Потребление дистиллятов выросло более чем на 18% - до 4,49 млн баррелей в сутки, что является максимумом с ноября 2019 года.

"Рынок нефти снова на позитиве, ближайший фьючерс на Brent торгуется выше $68 за баррель. Палата представителей США проголосовала за пакет стимулов в $1,9 трлн, уже в пятницу его должен подписать Байден. Статистика по запасам от Минэнерго вышла отличной от API: запасы сырой нефти неожиданно выросли на 13,8 млн баррелей, а запасы бензинов упали на 11,9 млн баррелей, дистиллятов - на 5,5 млн баррелей. Тем не менее, ожидание дополнительного притока денег обуславливает повышенный интерес спекулянтов к сырью. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня и завтра будут продолжать попытки расти - к $69-70 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 1 месяц, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 4,67% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 4,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на отметке 4,38% годовых. Тем временем, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровнях 4,84% и 4,93% годовых соответственно.