Шансы на укрепление рубля до уровня 73 руб./$1 пока остаются - BCS Express

Шансы на укрепление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 пока еще остаются, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль в четверг протестировал уровни конца прошлой недели, укрепляясь в первой половине сессии ниже уровня 73,4 руб./$1 и 87,7 руб./EUR1. Значимым уровнем сопротивления по паре USD/RUB сейчас выступает отметка в 74 руб./$1, ограничивающая движение вглубь диапазона 74,5-75 руб./$1. Если угроза ослабления рубля будет снята, национальная валюта все еще способна двинуться к максимумам года у отметки 73 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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