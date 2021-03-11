Укрепление рубля до 73 руб./$1 и даже ниже вполне возможно - "Открытие Брокер"

Укрепление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 и даже ниже пока еще возможно, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Дорогая нефть в рублях (к середине московских торгов в четверг баррель нефти марки Brent стоил около 5070 рублей) и относительно позитивный настрой на глобальных рынках всё же может "уронить" курс пары USD/RUB до 73 руб./$1 и даже ниже, если, конечно, в ближайшее время не появятся какие-либо новости из разряда "рестрикций", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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