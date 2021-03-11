"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФСК ЕЭС" с целью 0,2335 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 0,20 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Если обратить внимание на всю электроэнергетику, то видно, что многие компании после снижения в марте 2020 года так и не восстановились полностью. Постепенно можно делать ставку на компании, которые финансово устойчивы, обладают потенциалом роста по выручке, имеют низкую долговую нагрузку и большую долю свободных денежных средств на балансе. Из таких компаний стоит выделить "ФСК ЕЭС", которая, помимо потенциала роста, выплачивает высокие дивиденды", - пишут эксперты инвесткомпании.

Также аналитики отмечают, что, с технической точки зрения, бумага торгуется на сильном уровне поддержки. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 0,2335 руб. При покупке на 20% и выставлением стоп-заявки на уровне 0,20 руб. риск на портфель составит 1%", - указывают они.

"ФСК ЕЭС" - российская энергетическая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

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