.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / МКБ назвал 5 акций, интересных для средне- и долгосрочных инвестиций
.
11 марта 2021 года 14:43
МКБ назвал 5 акций, интересных для средне- и долгосрочных инвестиций
Московский Кредитный Банк (МКБ) подготовил список из пяти эмитентов, акции которых торгуются на Московской бирже и могут быть интересны среднесрочным и долгосрочным инвесторам, формирующим портфель в расчете на скорое оживление в экономике, говорится в аналитическом материале старшего аналитика "МКБ Инвестиции" Антона Старцева. 1. Привилегированные акции Сбербанка Сбербанк - крупнейший по активам банк РФ. Менеджмент банка анонсировал выплату дивидендов из прибыли 2020 года на уровне предыдущего года (18,7 руб. на акцию), что подразумевает дивидендную доходность 7,4% исходя из цены закрытия 05.03 по привилегированным акциям. "Для сравнения, дивидендная доходность по индексной корзине индекса Мосбиржи оценивается в 4,7% (расчеты Bloomberg). Мы считаем дисконт к рынку по дивидендной доходности по привилегированным акциям Сбербанка избыточным с учетом перспектив роста прибыли на фоне увеличения деловой активности в экономике в целом", - отмечает Старцев. 2. Обыкновенные акции "Московской Биржи" Bloomberg Economics оценивает объем накопленных домохозяйствами за время пандемии сбережений в рекордные $2,9 трлн - часть этих средств с высокой вероятностью придет (или ужу приходит) на фондовый рынок, способствуя увеличению оборотов. "Московская биржа" по итогам 2020г увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО на 13,8%, комиссионный доход вырос более чем на 30%. Набсовет биржи рекомендовал выплату дивидендов по итогам года в размере 9,75 руб. на акцию, что подразумевает дивидендную доходность 5,6% к цене закрытия 05.03. Эксперт "МКБ инвестиции" полагает, что у "Московской Биржи" есть значительный потенциал увеличения финансовых показателей и перспективы повышения дивидендов на фоне усиления интереса частных инвесторов к фондовому рынку. 3. Обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа" Наблюдаемое оживление на рынке энергоносителей способствовало росту цены акций "ЛУКОЙЛа" более чем на 20% с начала года, и эксперт банка считает, что потенциал этого роста еще не исчерпан. Консенсус-прогноз Bloomberg по финансовым показателям компании на текущий год подразумевает оценку EV/S = 0,8 (исходя из цены закрытия 05.03) против 1,4 по индексу Мосбиржи и 1,0 - по индексу нефтегазовой отрасли. Восстановление глобального спроса на нефть и нефтепродукты, как ожидается, позволит компании увеличить выплаты акционерам (как в виде дивидендов, так и в форме выкупа акций с рынка). 4. Обыкновенные акции ExxonMobil ExxonMobil входит в десятку крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в мире (как по объему добычи, так и по выручке). Акции компании обеспечивают дивидендную доходность 5,7% в год (к цене закрытия 08.03), что подразумевает заметную премию к рынку (оценка дивидендной доходности по корзине индекса S&P 500 - 1,5%). "Компания пережила сложный 2020г с увеличением долговой нагрузки и сокращением основных финансовых показателей, но мы полагаем, что негативные тенденции прошлого года вполне учтены в котировках акций, в то время как ожидаемое восстановление деловой активности после снятия связанных с пандемией ограничений, по всей вероятности, станет фактором увеличения потребления нефти и нефтепродуктов (усиление инфляционных ожиданий также может способствовать росту цен на сырье)". - указывает Старцев. 5. Обыкновенные акции "Группы ЛСР" "Группа ЛСР" - один из крупнейших застройщиков и девелоперов жилых объектов в РФ. По итогам 2020 года компания на 12% увеличила объем новых заключенных контрактов в денежном выражении, во многом за счет роста средней цены реализации. "Полная финансовая отчетность за 2020 год пока не опубликована, но операционные результаты позволяют предположить, что второе полугодие было сравнительно успешным для компании, и эта тенденция может сохраниться и в первом полугодии текущего года (в том числе, за счет государственной программы льготной ипотеки), - полагает аналитик "Мои Инвестиции". - В то время как акции Группы ЛСР оценены близко к рынку по мультипликаторам (P/B, EV/S, EV/EBITDA), рассчитанным по раскрытым финансовым показателям, расчет по прогнозным финансовым результатам обнаруживает дисконт к рынку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
12 марта 2021 года 10:20
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 87,8-89,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта укрепляется к доллару и сокращает... читать дальше
.12 марта 2021 года 10:10
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в Европе и США: - В России ожидаются данные по внешней торговле (16:00 МСК); - В Германии выйдут данные по инфляции, в ряде стран еврозоны - по промышленному... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:59
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торговой сессии в пятницу на отечественном рынке акций - вероятное повышение составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:49
Вероятен подъем индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка ПСБ. "Учитывая более сдержанную динамику глобальных рынков и фактор конца недели, мы не исключаем в пятницу ослабления покупок на российском рынке акций. Считаем, что индекс... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:39
Возможно укрепление курса рубля до уровней 72,6-72,8 руб./$1 в ближайшей перспективе при стабильном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рубль в условиях роста цены нефти и снижения индекса доллара в четверг укреплялся, однако масштаб движения оказался незначительным.... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:38
Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.12 марта 2021 года 09:28
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3500-3520 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3500-3520 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:19
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 марта 2021 года 09:18
Курс рубля к доллару, возможно, попытается уйти ниже уровня в 73 руб./$1 в пятницу, предполагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Настроения на внешних рынках утром пятницы остаются умеренно позитивными - азиатские индексы находятся в "зеленой зоне", однако нефтяные котировки... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:01
Вероятно открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу в небольшом плюсе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Несмотря на умеренное снижение торгового оборота, индекс Мосбиржи на вечерней сессии четверга сумел подняться к новым историческим максимумам. Таким образом, следующие цели в... читать дальше
.12 марта 2021 года 08:31
Рубль слегка снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 12 марта. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают позитивные настроения на мировых фондовых площадках, сформировавшиеся после принятия нового пакета стимулов в США, а с другой стороны, рубль оказался под влиянием наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен. читать дальше
.11 марта 2021 года 19:36
Рынок акций РФ впервые в истории завершил день ростом выше 3500п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме
Москва. 11 марта.Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом вслед за мировыми площадками после известий, что Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс Мосбиржи завершил сессию выше рубежа 3500 пунктов впервые в истории, при этом лидерами роста выступили акции "Русала". читать дальше
.11 марта 2021 года 19:30
Москва. 11 марта. Доллар вернулся к снижению, евро заметно уменьшил темпы укрепления на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне ускорившей рост нефти. читать дальше
.11 марта 2021 года 19:11
Москва. 11 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 марта 2021 года 19:09
Sber CIB составил топ-10 акций РФ, по которым ожидается самая высокая дивидендная доходность в этом году. Аналитики инвестбанка отмечают, что в лидерах - "Татнефть". Еe бумаги в 2020 году просели сильнее акций других эмитентов в нефтяном секторе. К тому же компания частично не выплачивала... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.