Индекс S&P500 на торгах в четверг протестирует уровень 3930 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 на торгах в четверг протестирует уровень 3930 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор MACD близок к переходу на положительную территорию. В случае преодоления сопротивления на уровне 3930 пунктов восходящее движение способно ускориться", - пишет аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Мировые фондовые площадки в четверг продолжают демонстрировать положительную динамику благодаря стабилизации ставки по десятилетним трежерис на уровне 1,52%. Однако акции "роста" после ралли накануне на фоне снижения ставок по бондам не сохранили моментум, полагает эксперт. "Кроме того, есть основания полагать, что акции "стоимости" продолжат выигрывать по мере снятия противоэпидемических ограничений. В то же время переток капитала в бумаги циклических секторов поддерживается позитивной риторикой по поводу дальнейшего стимулирования, ускорением процесса вакцинации и сильными результатами компаний", - указывает Пильгунова.

Как и ожидалось, 10 марта палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирования в объеме $1,9 трлн. Принятый закон 12 марта должен подписать президент. Фокус внимания постепенно смещается на индустриальную реформу. Главная задача на сегодня состоит в оптимальном распределении выделенного на ее проведение фондирования, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс".

Индекс потребительских цен за февраль продемонстрировал неоднозначные результаты. Общий ИПЦ повысился на 0,4% после 0,3% месяцем ранее, совпав с прогнозом. Базовый ИПЦ вырос лишь на 0,1% при консенсусе 0,2%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.