"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 акций США

Название Вес, % Див. доходность на 12 мес. Потенц. доход AvalonBay Communities Inc 10% 3,6% -2,0% BioMarin Pharmaceutical Inc 10% 0,0% 37,5% Boston Scientific Corp 10% 0,0% 9,5% Comcast Corp. 10% 1,8% 6,8% EQT Corp. 10% 0,7% 27,8% Lumentum Holdings Inc 10% 0,0% 35,1% NRG Energy Inc 10% 3,1% 14,8% Tapestry Inc. 10% 1,5% 1,2% Truist Financial Corp 10% 3,2% -0,6% Tyson Foods Inc 10% 2,5% 6,7% Топ-10 акций США 100% 1,6% 13,7% Индекс S&P 500 1,7% 9,6%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Southwest Airlines и включив в подборку акции AvalonBay Communities. "Мы увеличили экспозицию на сектор недвижимости и включили в подборку акции AvalonBay Communities. Успешная вакцинация и одобрение нового пакета стимулирующих мер поддержат спрос на аренду новых квартир в крупных городах США. На наш взгляд, рынок чрезмерно консервативен в оценке перспектив акций компании", - говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции" . Аналитики фиксируют прибыль в акциях Southwest Airlines, которые выросли на 36% с момента включения акций в портфель в ноябре 2020 г. "Мы рекомендовали их в годовой Стратегии-2021 и по-прежнему имеем позитивный взгляд на долгосрочный потенциал акций Southwest, но решили добавить краткосрочно более привлекательный актив", - пишут они. Новый состав топ-10 акций США:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.