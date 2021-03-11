"Атон" представил ключевые тренды и идеи на глобальных рынках акций в 2021г

Инвестиционная компания "Атон" в рамках дискуссии "Глобальные рынки акций: тренды и идеи" представила свое видение ключевых направлений для инвестиций в 2021 году.

Как отметили эксперты инвесткомпании, на данный момент в условиях низкой и растущей инфляции бенефициарами являются страны и сектора, связанные с промышленностью, оборудованием, товарными рынками и финансами; в аутсайдерах же может могут оказаться регулируемая энергетика и REITs (инвестиционные фонды недвижимости).

Эксперты "Атона" выделили шесть наиболее интересных идей для инвесторов в этом году.

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

Как полагают в "Атоне", в текущих условиях можно рассмотреть вложения не только в акции и облигации, но и не посредственно в товары посредством биржевых фондов, которые дают возможность инвестировать в товарные индексы. Несмотря на сильное восстановление, глобально товары все еще выглядят недорогими.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ (EM)

Ослабление доллара по отношению к основным мировым валютам исторически позитивно для товарных рынков и развивающихся рынков (EM). В период восстановления глобальной экономики акции EM исторически росли опережающими темпами. За последние 10 лет акции развивающихся рынков сильно отстали и имеют шансы расти опережающими темпами в 2021 году.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Финансовый сектор, как отмечают эксперты "Атона", основной бенефициар восстановления экономики после пандемии. Рост долгосрочных ставок при низких краткосрочных ставках позитивно влияет на маржинальность банковского бизнеса. Высвобождение резервов после снижения неопределенности пандемии освобождает денежные средства для реинвестирования, обратных выкупов акций и увеличения дивидендов. Акции банков существенно отстали от остального рынка за последние годы и могут наверстать упущенное в качестве акций стоимости.

СЕКТОР МАТЕРИАЛОВ

Пандемия стала причиной недопроизводства и может создать дефицит некоторых товаров в 2021 году, что будет способствовать росту цен. Это один из секторов с высокой зависимостью от бизнес-цикла, который сейчас находится в стадии восстановления.

СЕКТОР ПОЛУПРОВОДНИКОВ

В секторе представлены долгосрочные бенефициары многих инновационных направлений - искусственный интеллект, беспилотные автомобили, облачные технологии, 5G. Оценка по мультипликаторам у многих компаний сектора ниже, чем в среднем по индексу S&P 500, и поэтому все еще сохраняется потенциал роста. Восстановление торговых отношений при Байдене будет улучшать цепи поставок и повышать прибыльность сектора.

СЕКТОР ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Практически все рынки сбыта для сектора промышленности показывают активизацию после пандемии: низкие ставки и рост спроса на жилье подстегивают строительство; растущие цены на сырье стимулируют разработки новых месторождений; фискальные стимулы и рост спроса на агропродукцию стимулируют агропромышленность. Сектор, по мнению экспертов, является основным бенефициаром инфраструктурной реформы в США.

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