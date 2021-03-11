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11 марта 2021 года 13:00
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции М.Видео от уровня 770 руб. с целью 870 руб
BCS Express 11 марта 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "М.Видео" от уровня 770 руб. с целью 870 руб. за штуку" на срок до 9 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева. Потенциальная доходность сделки составляет 13%. Как отмечает аналитик, за этот период должна произойти выплата дивидендов по предварительным оценкам около 50-70 руб. на акцию, что по цене открытия идеи соответствует 6,5-9,1% дивидендной доходности. С учетом ожидаемого роста котировок и дивидендов совокупная доходность за обозначенный период может достигнуть 19,5-22,1%. Другими факторами за инвестиционную идею, по мнению Пучкарева, являются: - Хорошие темпы роста: Группа "М.Видео-Эльдорадо" по итогам II полугодия 2020г сообщила о росте выручки на 20% в годовом сопоставлении. Темпы роста находятся вблизи максимальных за последние годы значений (без учета 2018г из-за присоединения MediaMarkt). Компания стойко перенесла последствия пандемии. Более того, спрос на бытовую технику и электронику вырос из-за перехода в онлайн в условиях карантинных ограничений. - Высокие дивиденды: недавно компания объявила о принятии новой дивидендной политики. На выплаты акционерам планируется направлять не менее 100% от скорректированной чистой прибыли, если отношение чистый долг/EBITDA ниже 2х. По итогам 2020г группа намерена распределить всю скорректированную чистую прибыль на дивиденды, что предполагает 38,7 руб. на акцию, отмечается в комментарии BCS Express. "Дивдоходность может составить 3,5%. Вместе с выплатами по итогам I полугодия 2020г дивдоходность ритейлера - около 7,6%. Это высокий показатель, учитывая, что бизнес растущий", - подчеркивает Пучкарев. - Увеличение free-float и ликвидности: Группа "САФМАР" сообщила о намерении продать 13,5% акций М.Видео в рамках SPO. На этих новостях акции ритейлера скорректировались от локальных вершин. По мнению аналитика инвесткомпании, продажа акций мажоритарным акционером традиционно на первом этапе воспринимается участниками рынка негативно, хотя в средне- и долгосрочной перспективе увеличение ликвидности и free-float могут привести к включению бумаги в индексы и притокам средств фондов. Отмечает эксперт BCS Express и возможные риски вложений: - Падение доходов населения. - Рост конкуренции в секторе e-commerce. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-М.ВИДЕО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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