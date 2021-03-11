Вероятно повышение котировок золота в краткосрочной перспективе - "Финам"

Вероятно повышение котировок золота в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик "Финама" Анна Зайцева.

"Цена золота продолжает коррекционный рост после закрепления выше отметки $1700 за тройскую унцию. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупок положении, что указывает в пользу дальнейшего восходящего движения по инструменту в краткосрочной перспективе. Ближайшее сопротивление располагается на уровне $1750, далее - $1800", - указывает в комментарии эксперт инвесткомпании.

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