Рынок акций РФ утром растет во главе с Русалом вслед за миром, просели расписки TCS и Fix Price

Москва. 11 марта. Рынок акций РФ утром в четверг растет вслед за мировыми площадками после известий, что Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс МосБиржи превысил 3490 пунктов во главе с бумагами "Русала", при этом просели расписки TCS Group и Fix Price.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3490,65 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1496,23 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар стоит 73,49 рубля (-0,11 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,513% годовых (-0,5%).

Подорожали акции UC Rusal (+3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги "Московской биржи" (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%).

Подешевели расписки Fix Price (-1,7%, до 705 рублей), TCS Group (-0,9%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%),

TCS Group в IV квартале получила 12,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось чуть выше прогноза в 12,1 млрд руб. В 2021 году TCS Group ожидает чистую прибыль в размере не менее 55 млрд руб., рост кредитного портфеля свыше 30%. Также TCS Group сообщила о планах выплатить финальные дивиденды в размере $0,24 на акцию, всего направит $48 млн.

При этом TCS Group заявила, что временно приостановит выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса. О подробностях будет сообщено на дне стратегии, который состоится 7 апреля 2021 года.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг ожидаются позитивные торги, благо нефтяной фон этому активно способствует. Отдельно стоит выделить бумаги "Белуги" и "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK), спрос на которые может возрасти на новостях о возможных дивидендах. На "Мосбирже" продолжаются торги расписками Fix Price, но наращивать позиции здесь пока не стоит, считает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг позитивный: дорожает нефть и промышленные металлы, рынки акций Азии торгуются в "плюсе". Основной идеей вновь является снижение доходностей по облигациям США и Японии, а также принятие пакета стимулов в США. Слабеет иена и незначительно доллар, что говорит о присутствии аппетитов к риску на глобальном рынке.

Российский рынок акций вновь получил шанс вернуться к вопросу взятия уровня 3500 пунктов по индексу МосБиржи за счет бумаг нефтегазового сектора и металлургов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи может вновь попробовать на прочность исторический максимум 3520 пунктов.

Среднесрочно выглядят перспективно акции Сбербанка. На следующей неделе ожидается решение Банка России о повышении ключевой ставки, что позитивно отразится на акциях банковского сектора. Американский рынок стойко встретил данные по инфляции: показатель вырос в феврале до 1,7% в годовом исчислении с январских 1,4%. Но рынок решил, что лучше продолжать отыгрывать скорое поступление в экономику $1,9 трлн. Документ уже отправлен на подпись президенту США Байдену, но этот фактор уже практически заложен в текущие котировки.

Если внешний фон продолжит улучшаться, то индекс МосБиржи попробует обновить исторический максимум. Однако там по-прежнему лучше фиксировать спекулятивную прибыль, хотя бы частично. О новых среднесрочных покупках стоит задумываться при закреплении индекса выше 3500 пунктов, либо после серьезной коррекции.

Нефть Brent продолжает болтаться выше $68 за баррель. Статистика Минэнерго США по росту запасов нефти не вызвала негативной реакции рынка, поскольку данные являются следствием недавних аномальных холодов. Более того, такой рост можно даже назвать позитивным, поскольку он свидетельствует о сохраняющихся проблемах в перерабатывающем секторе, считает Антонов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, росту мировых рынков способствовали некоторый откат долларовых ставок и стабилизация ситуации на товарных рынках, обеспечившие оживление спроса на циклические сектора. Палата представителей Конгресса США одобрила окончательную версию стимулирующей программы (президент США Байден, как ожидается, подпишет законопроект в пятницу). Февральские статданные по потребительской инфляции в США (1,7% в годовом выражении) указали, что текущие уровни "длинных" ставок в долларах вполне приемлемы и соответствуют инфляционных процессам, а базовый ИПЦ (без учета энергоносителей и продовольствия) немного замедлил рост - до 1,3% г/г (в январе составлял 1,4% г/г).

Улучшение внешнего фона и крепость нефтяных котировок оказывают поддержку рынку акций РФ. Зона 3450-3500 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет свою актуальность, при этом не исключены новые попытки проверки на прочность района исторических максимумов в случае сохранения позитивного настроя на глобальных рынках, считает Локтюхов.

В США в среду индексы рынка акций показали смешанную динамику в пределах 0,04-1,5%, Dow Jones (+1,5%, в район 32300 пунктов) достиг рекордного максимума на фоне известий, что Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом. Ожидается, что Байден подпишет соответствующий законопроект в пятницу.

В минувшие выходные пакет стимулов одобрил Сенат, внеся некоторые изменения к проекту Палаты представителей.

Опубликованные в среду статданные показали, что инфляция в США в феврале ускорилась до максимума за год (индекс потребительских цен CPI вырос на 1,7% в годовом выражении), но показатель совпал с ожиданиями экспертов, что ослабило опасения, связанные с ускорением инфляции.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,5%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE подрос на 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%) на оптимизме вокруг стимулов в США.

Предполагается, что пакет помощи в США в размере почти $2 трлн пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $300 и пособия на ребенка до $3,6 тыс. Также предусматриваются выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Согласно подсчетам CNN, в итоге помощь так или иначе получат примерно 90% американских семей.

Нефть продолжает подъем, несмотря на данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent находится более чем на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $68,34 за баррель (+0,7% и +0,6% в среду), апрельская цена WTI - $64,95 за баррель (+0,8% и +0,7% накануне).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США оказались разнополярными: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 13,8 млн баррелей (ожидался рост на 2,5-2,7 млн баррелей), однако резервы бензина упали на 11,87 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,9 млн), а запасы дистиллятов снизились на 5,5 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,1 млн баррелей).

Добыча нефти в США, по данным Минэнерго, выросла на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,9 млн б/с.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией.

Власти Саудовской Аравии в среду пообещали принять необходимые меры для защиты объектов нефтяной инфраструктуры после очередной атаки на экспортный терминал в порту Рас-Танура. Как сообщалось, в минувшее воскресенье экспортный терминал, являющийся крупнейшим в мире, подвергся атаке беспилотников, в которой обвиняются йеменские хуситы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+12,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,1%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+2,9% и +2,7% "префы"), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,6%), акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,4%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-2,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,63 млрд рублей (из них 2,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,46 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 912,45 млн рублей - на акции "Газпрома").