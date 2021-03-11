Дивдоходность акций Банка "Санкт-Петербург" за 2020г может составить порядка 8%- ПСБ

Дивидендная доходность по акциям Банка "Санкт-Петербург" за 2020 год может составить порядка 8%, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Результаты банка за 2020 год по МСФО оказались заметно выше консенсуса, констатируют эксперты ПСБ. Чистый процентный доход в 2020 году вырос на 9,6% - до 25,5 млрд рублей, в том числе в IV квартале - на 12,9%, до 7,2 млрд рублей. Чистая процентная маржа в 2020 году составила 3,9%, увеличившись по сравнению с 3,7% за 2019 год. Чистый комиссионный доход за 2020 год составил 7,5 млрд рублей (+10,6%), включая 2,3 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года (+13,1%).

Высокие результаты позволяют рассчитывать на хорошие дивиденды, указывают аналитики ПСБ: Банк "Санкт-Петербург" может выплатить дивиденды за 2020 год в размере 4,6 руб./акцию, что соответствует дивидендной доходности примерно в 8%.

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