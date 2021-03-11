Возможен рост цены нефти до $69-70/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Возможен рост котировок нефти марки Brent до уровней в $69-70 за баррель в ближайшие дни, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Рынок нефти снова на позитиве, ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше $68 за баррель, констатирует аналитик банка.

Палата представителей США проголосовала за пакет стимулов в $1,9 трлн, уже в пятницу его должен подписать Дж. Байден.

Статистика по запасам от Минэнерго вышла отличной от API: запасы сырой нефти неожиданно выросли на 13,8 млн барр., а запасы бензинов упали на 11,9 млн барр., дистиллятов - на 5,5 млн барр. Тем не менее, отмечает Крылова, ожидание дополнительного притока денег обуславливает повышенный интерес спекулянтов к сырью.

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