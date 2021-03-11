Возможна стабилизация доходностей ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ 19 марта - Sber CIB

Возможна стабилизация доходностей ОФЗ в ожидании заседания ЦБ РФ 19 марта текущего года, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты Sber CIB полагают, что с приближением заседания Банка России по ключевой ставке (19 марта 2021 года) доходности ОФЗ стабилизируются у текущих уровней.

Курс рубля в четверг утром держится вблизи 73,6 руб./$1. Если ЕЦБ примет решение увеличить масштабы количественного смягчения, рубль может подорожать до 73,3 руб./$1, считают аналитики инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent держатся ниже $68,5 за баррель утром четверга на фоне ослабления доллара и роста на фондовых рынках. Дальнейшее увеличение глобального спроса на риск может помочь котировкам подняться до достигнутого во вторник максимума в $69,3 за баррель, полагают эксперты Sber СIB.

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