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11 марта 2021 года 10:22
Возможна стабилизация доходностей ОФЗ перед заседанием ЦБ РФ 19 марта - Sber CIB
Возможна стабилизация доходностей ОФЗ в ожидании заседания ЦБ РФ 19 марта текущего года, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты Sber CIB полагают, что с приближением заседания Банка России по ключевой ставке (19 марта 2021 года) доходности ОФЗ стабилизируются у текущих уровней. Курс рубля в четверг утром держится вблизи 73,6 руб./$1. Если ЕЦБ примет решение увеличить масштабы количественного смягчения, рубль может подорожать до 73,3 руб./$1, считают аналитики инвестбанка. Котировки нефти марки Brent держатся ниже $68,5 за баррель утром четверга на фоне ослабления доллара и роста на фондовых рынках. Дальнейшее увеличение глобального спроса на риск может помочь котировкам подняться до достигнутого во вторник максимума в $69,3 за баррель, полагают эксперты Sber СIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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12 марта 2021 года 10:20
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.12 марта 2021 года 09:39
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.12 марта 2021 года 09:19
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 марта 2021 года 09:18
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.12 марта 2021 года 09:01
Вероятно открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу в небольшом плюсе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Несмотря на умеренное снижение торгового оборота, индекс Мосбиржи на вечерней сессии четверга сумел подняться к новым историческим максимумам. Таким образом, следующие цели в... читать дальше
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Москва. 12 марта. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают позитивные настроения на мировых фондовых площадках, сформировавшиеся после принятия нового пакета стимулов в США, а с другой стороны, рубль оказался под влиянием наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен. читать дальше
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Москва. 11 марта.Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом вслед за мировыми площадками после известий, что Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс Мосбиржи завершил сессию выше рубежа 3500 пунктов впервые в истории, при этом лидерами роста выступили акции "Русала". читать дальше
.11 марта 2021 года 19:30
Москва. 11 марта. Доллар вернулся к снижению, евро заметно уменьшил темпы укрепления на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне ускорившей рост нефти. читать дальше
.11 марта 2021 года 19:11
Москва. 11 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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