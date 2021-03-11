Фондовый рынок России начнет торги в четверг с позитива - ПСБ

Отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию в четверг с позитивного настроя, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Улучшение внешнего фона и крепость нефтяных котировок по состоянию на утро четверга смогут оказать поддержку рынку акций и вернуть спрос в "весовые" бумаги: мы рассчитываем, что зона 3450-3500 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность, и не исключаем новых попыток проверить на прочность район исторических максимумов в случае сохранения позитивного настроя на глобальных рынках", - пишет аналитик ПСБ.

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