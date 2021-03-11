Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 11 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq незначительно снизился. При этом Dow Jones поднялся более чем на 400 пунктов, обновив рекордный максимум. Позитивной новостью для рынка стало одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом. Ожидается, что Байден подпишет соответствующий законопроект в пятницу. В минувшие выходные пакет стимулов одобрил Сенат, внеся некоторые изменения к проекту Палаты представителей.

Опубликованные в среду статданные показали, что инфляция в США в феврале ускорилась до максимума за год. Между тем показатели совпали с ожиданиями экспертов, что ослабило опасения, связанные с ускорением инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в январе и достигла максимального уровня за последний год. Аналитики в среднем прогнозировали аналогичные темпы роста - на 1,7%. Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, что также совпало с ожиданиями экспертов.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг преимущественно повышаются после того, как Палата представителей Конгресса США в среду одобрила новый пакет мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн. Помимо этого, данные министерства труда США показали меньший, чем ожидалось, рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,3% в годовом выражении. Прогноз экспертов предполагал повышение соответственно на 0,2% и 1,4%. Эти данные позволили снизить обеспокоенность тем, что инфляция может спровоцировать повышение процентных ставок.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,66%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:12 МСК повысился на 1,93%, гонконгский Hang Seng - на 1,45%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:09 МСК поднялся на 2,08%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился по итогам торгов.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг, несмотря на данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти за неделю, завершившуюся 5 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей. Неделей ранее скачок запасов составил 21,6 млн баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 11,9 млн баррелей, дистиллятов - на 5,5 млн баррелей. Добыча нефти в США, резко снизившаяся из-за морозов в Техасе в прошлом месяце, вернулась к прежним уровням, в то время как нефтеперерабатывающие предприятия не восстановили производство в полном объеме. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей, а также снижения запасов бензина и дистиллятов на 4,8 млн баррелей и 3,8 млн баррелей соответственно. Добыча нефти в США, по данным Минэнерго, выросла на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,9 млн б/с.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $68,29 за баррель, что на 0,57% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 10 марта эти контракты подорожали на 0,6% - до $67,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,84 за баррель, что на 0,62% выше уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,7% - до $64,44 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,175 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,364 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 марта снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день всего 0,02%, опустившись до 720,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,55%), "РЖД-001P-16R" (+0,43%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-09" (-0,94%), "Газпромбанк БО-16" (-0,79%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,73% годовых. Заем размещался в рамках программы компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет. Компания уже проводила премаркетинг данного выпуска в октябре прошлого года, но тогда не вышла с размещением.

ООО "Элемент Лизинг" планирует 19 марта собирать заявки инвесторов на облигации серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом не более 4 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Индикативная ставка 1-го купона - не более 8,4% годовых. Техразмещение запланировано на 23 марта.

Экспобанк в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75-8,00% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7,98-8,24% годовых. Купоны квартальные.

Совет директоров АО "Вертолеты России" принял решение выставить на 31 марта дополнительную оферту по облигациям серии БО-04 объемом до 5 млрд рублей. Период подачи заявок в рамках оферты - с 22 по 26 марта. Цена приобретения - 109,5% от номинала. Компания разместила выпуск объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет в декабре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрен колл-опцион с исполнением в дату окончания 14-го купонного периода, в декабре 2024 года.

Собрание владельцев облигаций серии БО-01 ООО "Дэни колл" не приняло решения ни по одному вопросу, говорится в сообщении компании. В повестке были вопросы об условиях реструктуризации бондов. Всего в голосовании имели право принимать участие около 1 млн держателей облигаций, для принятия решения необходимы по разным вопросам голоса от 750 тыс. до 900 тыс. человек. При этом всего проголосовали около 100 тыс. инвесторов. Большая часть из этих 100 тыс. проголосовали против. ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) 5 марта провело собрание владельцев облигаций серии БО-01. Собрание прошло в форме заочного голосования. На голосование были вынесены вопросы об увеличении срока обращения бумаг с 3 до 7 лет с даты размещения, об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения такого права, о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по биржевым облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения и об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании его банкротом. Компания 21 октября 2020 года допустила техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 5-го купонного дохода по облигациям серии БО-01 на сумму 33 млн 660 тыс. рублей. Причиной техдефолта стало наличие определения суда о запрете выплаты купонного дохода. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.