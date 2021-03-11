Возможны попытки ухода выше 3500п по индексу Мосбиржи в четверг - "Открытие Брокер"

Возможны новые попытки преодоления вверх уровня 3500 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Внешний фон перед стартом фондовых торгов в России позитивный: дорожают нефть и промышленные металлы, рынки Азии торгуются в плюсе. Основной идеей вновь является снижение доходностей по облигациям США и Японии, а также принятие пакета стимулов в США. Слабеют иена и незначительно доллар, что говорит о присутствии аппетитов к риску на глобальном рынке. Российский рынок акций вновь получает шанс вернуться к вопросу взятия уровня 3500 пунктов по индексу Мосбиржи за счёт бумаг нефтегазового сектора и металлургов", - указывает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Также среди событий четверга эксперт "Открытие Брокер" выделяет отчётность по МСФО за 2020 год от TCS Group и рассмотрение дивидендов советами директоров "Белуга групп" и "ТМК". "ЛУКОЙЛ" проведёт телеконференцию по итогам 2020 года.

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